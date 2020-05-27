Общество

В Великих Луках состоялся очередной этап акции «Спасибо врачам»

Очередной этап акции «Спасибо врачам» провело великолукское городское отделение «Единой России». Руководитель партийной фракции в Великолукской городской Думе, заместитель главы города Великие Луки Сергей Агарев передал главному врачу великолукской межрайонной больницы Елене Никоноровой 60 продуктовых наборов к чаю, которыми медики могут перекусить во время нечастых перерывов. В наборы входят чай, кофе, шоколад, конфеты, печенье и сушки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, вручая наборы, Сергей Агарев поблагодарил медиков за их ежедневный труд и отметил, что они сейчас встречаются лицом к лицу с невидимым врагом, находятся на передовой, рискуя своим собственным здоровьем. «Сегодня на плечах врачей не только большая физическая, но и психологическая нагрузка, которую персонал великолукской межрайонной больницы с честью выдерживает», - отметил Агарев.

Елена Никанорова поблагодарила партийцев за внимание и заботу. По ее словам, сегодня ситуация действительно непростая, но медики чувствуют поддержку. «Благодаря ей, совместным усилиям и сплочению пандемия коронавируса обязательно будет побеждена», - резюмировала Никанорова.

Всего более тысячи продуктовых наборов к чаю в рамках акции «Спасибо врачам» передает региональное отделение партии «Единая Россия» для медиков Псковской станции скорой медицинской помощи, работающих на постах во всех районах области, в Псковскую и Великолукскую межрайонные больницы, медикам детского санатория «Гороховое озеро», в Псковскую городскую поликлинику.