Дом офицеров представит новую концертную программу 1 июня

1 июня учреждение культуры «Дом офицеров» начнет трансляцию онлайн программы «Нам не нужна война», посвященную Дню защиты детей.
Традиционно в этот день детские программы проходили в Доме офицеров в смешанном формате. Готовилась концертная программа на сцене и обязательные гулянья с конкурсной программой и аттракционами в Сквере у Дома офицеров, место отдыха, получившее достаточную популярность у псковичей.
В связи с ограничительными мерами по проведению массовых мероприятий для включения в онлайн программу принимались выступления всех творческих коллективов и индивидуальных исполнителей, желающих продемонстрировать свой талант.
«На сегодняшний день закончен прием заявок. Мы искренне надеемся, что наши зрители будут творчески активны. С вашей помощью, друзья, наши программы к праздничным и памятным датам станут ярче и красочней», - рассказали в учреждении культуры.
Продолжается прием творческих выступлений, для включения в программы:
Прием заявок осуществляется по адресу: info@pskov-do.ru.