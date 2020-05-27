Общество

Дом офицеров представит новую концертную программу 1 июня

1 июня учреждение культуры «Дом офицеров» начнет трансляцию онлайн программы «Нам не нужна война», посвященную Дню защиты детей.

Традиционно в этот день детские программы проходили в Доме офицеров в смешанном формате. Готовилась концертная программа на сцене и обязательные гулянья с конкурсной программой и аттракционами в Сквере у Дома офицеров, место отдыха, получившее достаточную популярность у псковичей.

В связи с ограничительными мерами по проведению массовых мероприятий для включения в онлайн программу принимались выступления всех творческих коллективов и индивидуальных исполнителей, желающих продемонстрировать свой талант.

«На сегодняшний день закончен прием заявок. Мы искренне надеемся, что наши зрители будут творчески активны. С вашей помощью, друзья, наши программы к праздничным и памятным датам станут ярче и красочней», - рассказали в учреждении культуры.

Продолжается прием творческих выступлений, для включения в программы:

К 6 июня - Дню рождения Александра Сергеевича Пушкина «Мы Пушкина читаем и поем»

12 июня - Дню России «Наш дом –Россия»

Прием заявок осуществляется по адресу: info@pskov-do.ru.