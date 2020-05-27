Общество

Школьников будут тестировать на употребление наркотиков с 13 лет

Российские школьники будут с седьмого класса ежегодно проходить добровольное социально-психологическое тестирование, направленное на профилактику и выявление немедицинского употребления наркотиков и психотропных веществ. Приказ министерства просвещения опубликован на портале правовой информации.

Ранее, согласно прежней версии правил социально-психологического тестирования от 2014 года, такое тестирование проходили школьники, студенты заведений среднего профобразования и вузов начиная с 15 лет. Теперь правила тестирования студентов регламентированы отдельным документом, так как школы и вузы находятся в ведении разных министерств, сообщает «Парламентская газета».

«Тестирование проводится в отношении обучающихся, достигших возраста 13 лет, начиная с седьмого класса обучения в общеобразовательной организации», - говорится в документе.

Для тестирования учеников младше 15 лет будет нужно письменное согласие родителей, а начиная с 15 лет - письменное согласие самого подростка. Тестирование будет письменным, нужно будет ответить на ряд вопросов.