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Михаил Ведерников поблагодарил Владимира Путина за оперативное решение направить медбригады в Псковскую область

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил президента страны Владимира Путина за оперативное решение в ближайшие дни направить медицинские бригады из Москвы в Псковскую область для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.

«Хочу сказать искренние слова благодарности руководству страны и лично Владимиру Владимировичу за то, что так оперативно было принято соответствующее решение», - подчеркнул губернатор.

«Псковская область - один из двух субъектов, который граничит с тремя государствами, где эпидемиологическая ситуация обострилась раньше, чем в России. Кроме того, наш регион

в пятерке самых «возрастных» в России, а старшее поколение наиболее уязвимо», - констатировал губернатор в видеообращении.

«Учитывая, что у нас изначально обеспеченность медицинскими кадрами была 50%, потенциал медиков по борьбе с коронавирусом был ограничен. И это притом, что многие врачи из районов откликнулись на наш призыв, приехали работать в нашем COVID-центре, и многие прошли переквалификацию. Но скамейка запасных в сфере здравоохранения все равно остается короткой», - отметил Михаил Ведерников. Именно поэтому он обратился к президенту Путину с просьбой оказать помощь с медкадрами и оборудованием по некоторым позициям.

«Нам нужна дополнительная команда профессионалов, которая будет не только страховать наших медиков в случае, если они будут инфицированы, но и использовать свой опыт на благо жителей области», - резюмировал губернатор Псковской области.

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О том, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи, стало известно сегодня утром. Буквально через несколько часов в рамках рабочего совещания президент поручил в ближайшие дни предусмотреть направление медицинских бригад в Псковскую для содействия в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Аналогичное решение принято и по Владимирской области.