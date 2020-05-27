Общество

В России разработали тест для выявления специфического иммунитета к COVID-19

Специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи разработали тест-систему, выявляющую специфический иммунитет к новой коронавирусной инфекции COVID-19, заявили в пресс-службе министерства здравоохранения России. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно сообщению, разработана «уникальная тест-система, выявляющая специфический иммунитет - антитела к изолированному рецептор-связывающему домену (RBD) вируса, который характеризует степень иммунного ответа у конкретного человека». Это позволяет определить стадию заболевания, а также отбирать потенциальных доноров плазмы крови для лечения пациентов с коронавирусом из числа уже переболевших.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на «правчасе» в Совете Федерации заявила, что в России разрабатывают 47 вакцин от коронавируса. Некоторые препараты уже проходят доклинические испытания. СМИ сообщают, что в петербургском Научно-исследовательском институте гриппа имени Смородинцева уже набирают добровольцев для испытаний вакцины на людях.