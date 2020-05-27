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Общество

Путин поддержал предложение о продлении и увеличении выплат пособий по безработице

27.05.2020 18:29|ПсковКомментариев: 0

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о продлении на три месяца выплат пособия по безработице, а также их увеличении. Об этом он сообщил сегодня, 27 мая, в ходе совещания по ситуации на рынке труда.

«Поддерживаю предложения, которые сегодня прозвучали, их нужно реализовать в самое ближайшее время. У нас действует порядок, по которому пособия по безработице для различных категорий граждан устанавливаются на определенный срок от трех до 12 месяцев. После истечения этого срока выплаты заканчиваются, даже если человек не нашел работы. Учитывая непростое положение, предлагаю продлить на три месяца выплаты пособия по безработице гражданам, которые в период после 1 марта утратили на него права в связи с истечением установленного срока», - цитирует Владимира Путина информагентство «Москва».

Такая мера будет действовать до 1 октября 2020 года.

 


Видео: Telegram-канал «Пул №3»

 

Президент отметил, что минимальный размер пособия по безработице предусмотрен в размере 1500 рублей. «Конечно, же этого мало! С 1 мая, задним числом, увеличим его втрое - до 4500 рублей», - добавил он.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин предложил увеличить минимальный размер пособия по безработице для всех россиян, не только для тех, кто остался без заработка из-за пандемии коронавируса.

Источник: Псковская Лента Новостей
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