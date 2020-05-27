Общество

Михаил Ведерников поздравил работников библиотек с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников библиотек региона с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликован на сайте администрации области.

«Уважаемые работники библиотечной сферы Псковской области. Поздравляю вас с профессиональным праздником - Общероссийским днем библиотек!



Сегодня исполняется 225 лет со дня основания первой государственной общедоступной библиотеки России. Символично, что именно в юбилейный год мы завершили более чем трехлетнюю масштабную реконструкцию Псковской областной научной библиотеки.



общей сложности на этот проект было направлено порядка 215 млн рублей. В настоящий момент перевозится оборудование и фонды, ведется активная подготовка к официальному открытию. Планируем, что оно состоится по завершению противовирусных мероприятий. В торжественной церемонии примет участие Министр Культуры России. Об этом с Ольгой Борисовной мы уже договорились», - говорится в поздравлении.

Губернатор особо отметил, что модернизация ведется не только в Пскове. По его словам, на сегодняшний день почти 80% библиотек региона подключены к интернету, создано 44 точки доступа к Национальной электронной библиотеке. В тесном взаимодействии с Российским книжным союзом ведется комплектование книжных фондов районных библиотек.

Сегодня почти 900 работников библиотек области ежегодно обслуживают более 350 тысяч читателей, сохраняют фонд из почти 7 миллионов книг.

«При этом библиотекари являются не только хранителями огромного культурного наследия, но и просветителями в сфере современной литературы, книгоиздания, периодики. 25 тысяч мероприятий ежегодно проходит в стенах 293 псковских публичных библиотек. В том числе, это федеральные и международные форумы «Русский Запад», «Осень в Михайловском», Бунинские чтения, «Книжные мосты», «Читать модно» и «Читающая губерния», - поделился Михаил Ведерников.

«Благодарю всех, кто трудится в этой сфере! За ваш энтузиазм, во многом самоотверженный труд, творческую инициативу, за искреннюю любовь к литературе и книгам. Желаю вам крепкого здоровья, успехов и благополучия!» - заключил глава региона.