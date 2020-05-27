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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, есть ли риск заразиться коронавирусом от кошки

27.05.2020 20:01|ПсковКомментариев: 0

Коронавирусная инфекция не может передаваться человеку от животных, в частности кошек, уверяют в Роспотребнадзоре. При этом в ведомстве подчеркнули, что домашние кошки вполне могут заразиться от инфицированных хозяев, пишет ТАСС.


Фото: kuzbass-today.ru

Ранее, 26 мая, Россельхознадзор официально подтвердил первый в России случай выявления коронавируса у домашней кошки.

«Всего за весь период пандемии Всемирная организация по охране здоровья животных располагает сведениями о семи положительных случаях выявления нового коронавируса от кошек. Ни одного случая заражения человека от домашних питомцев не зафиксировано», - отмечается в ответах Роспотребнадзора на портале стопкоронавирус.рф.

В ведомстве подчеркнули, что домашние кошки, которые живут в квартирах и не контактируют с другими животными, могут заразиться только от инфицированных хозяев.

«Именно человек является источником инфекции, и только инфицированные люди опасны для окружающих. Домашние животные уязвимы в меньшей степени, но Всемирная организация по охране здоровья животных призывает помнить и о них тоже. Если в семье есть заболевший, то уход за домашними питомцами рекомендуют поручить другим членам семьи», - добавили в Роспотребнадзоре.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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