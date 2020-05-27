Общество

Пропавшего черного аиста нашли гуляющим по военной части

Пропавшего черного аиста, которого сегодня, 27 мая, разыскивала жительница Острова, нашли на близлежащей военной части. Об этом в группе «Жесть по-псковски» сообщила хозяйка питомца Александра Ефимова.



Фото из группы «Жесть по-псковски»

Ранее женщина рассказала, что аист был на свободном выгуле, крылья не подрезаны. Еще птенцом он был подобран около пустого гнезда. Особая примета птицы - травмированная левая нога.

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«Аиста нашли сразу после публикации поста в группе. Нам позвонили с военной части, расположенной неподалеку, и сказали, что она гуляет на плацу и никого к себе не подпускает. Моя мама приехала в военную часть, Ася ее узнала, забралась на руки. Теперь наш Асик дома», - поделилась Александра Ефимова.