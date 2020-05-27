Общество

Команда из шести столичных медиков проведет в Псковской области около двух недель

Команда из шести столичных специалистов-медиков проведет в Псковской области около двух недель. Характер помощи будет зависеть от эпидемиологической обстановки. В частности, планируется оказывать консультативно-диагностическую поддержку и помощь по перепрофилированию стационаров, сообщили Псковской Ленте Новостей в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Ранее президент России Владимир Путин поручил в ближайшие дни предусмотреть направление медицинских бригад в Псковскую и Владимирскую области для содействия в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом шла речь на сегодняшнем рабочем совещании. Затем такое поручение дал мэр Москвы Сергей Собянин.

Смотрите также Путин поручил в ближайшие дни направить медицинские бригады из Москвы в Псковскую область

В ИКЦ уточнили, что в состав мультидисциплинарных бригад входят высокопрофессиональные врачи и медсестры, которые уже прошли несколько месяцев борьбы с ковидом: пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи и реанимационные медсестры.

Во главе каждой бригады - врач-хирург с опытом по перепрофилированию стационаров под лечение коронавируса и организации лечебного процесса. Старшими врачами бригад станут медики из наших перепрофилированных стационаров - из НИИ имени Склифосовского, ГКБ имени Виноградова и ГКБ имени Ворохобова, госпиталя ветеранов войн №1, ГКБ имени Ерамишанцева и больницы города Московский.

«Сейчас снижение нагрузки на систему здравоохранения позволяет оказать практическую помощь регионам. В помощь отправятся около 40 специалистов. Вместе с собой они возьмут запас средств индивидуальной защиты, медикаментов и оборудование», - заявила заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Она пояснила, что врачи будут укомплектованы полными наборами средств индивидуальной защиты для начала работы. Дополнительные средства индивидуальной защиты отправятся в регионы грузовыми самолетами.