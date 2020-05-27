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Общество

Латвиец рассказал, как закрытые поездки в Псков бьют по бюджету его семьи

27.05.2020 22:49|ПсковКомментариев: 0

Даже с учетом затрат на поездку, закупаться в Пскове выгоднее, чем в Латвии. В интервью радио Baltkom житель Латвии рассказал о негативных последствиях отсутствия связи с Россией.

Перекрытая из-за карантинных мер латвийско-российская граница в буквальном смысле обвалила его семейный бюджет. По его словам, жена жалуется, что в Пскове на 100 евро можно купить пальто с меховым воротником, а в Латвии даже в интернет-магазине - если только платье, и на этом все. То же самое с обувью, пишет сообщает Sputnik Латвия.

Более того, в Латвии есть те же бренды, что и в Пскове, только никто не знает, что эти вещи сделаны в России. Все местные чиновники на латвийской стороне, по словам мужчины, ходят в сшитых в РФ костюмах.

Кроме того, слушатель признался, что поездок в Россию ему не хватает потому, что там он может слышать русскую речь, читать вывески на русском. В конце-концов, поесть пирогов с красной рыбой и выпить пива «Жигулевское».

«Ждем, не дождемся, когда откроют границы», - поделился мужчина.

Напомним, что страны Балтии открыли внутренние границы еще 15 мая. Но эпидемиологическая ситуация пока не позволяет открыться полностью. Пока что неизвестно, когда свои границы откроет Россия. Также не идет пока речь и об открытии внешних границ Евросоюза.

На сегодняшний день границы закрыты с обеих сторон, как российские, так и граница стран Шенгенской зоны. Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с пандемией COVID-19.

Источник: Псковская Лента Новостей
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