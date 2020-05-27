Общество

Погранслужба готовится к введению въезда в Россию иностранцев по электронной визе

С 1 января 2021 года Пограничная служба ФСБ планирует ввести въезд иностранцев по разовой электронной визе по всей стране. Об этом сообщил первый заместитель директора ФСБ - руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.

«Проводится работа по подготовке к введению с 1 января 2021 года единой электронной однократной визы, на основании которой иностранные граждане смогут въезжать в Российскую Федерацию на срок до 16 суток в туристических, деловых, гуманитарных целях или осуществляя гостевой визит», - цитирует Владимира Кулишова ТАСС.

Ранее, 21 апреля, правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о введении с 2021 года универсальной единой электронной однократной визы для краткосрочного пребывания иностранных граждан в России. При этом электронная виза будет самостоятельной категорией документа наравне с дипломатической, служебной, обыкновенной, транзитной визой и визой временно проживающего в РФ.

Владимир Кулишов заметил, что сейчас автоматизированная проверка электронных виз осуществляется в 39 пунктах пропуска в восьми регионах Дальнего Востока и трех регионах Северо-Западного федерального округа. «За период функционирования указанного механизма через государственную границу России по электронным визам пропущено более 600 тыс. иностранных граждан», - сказал он.

С августа 2017 года электронные визы для иностранцев сперва были введены для въезда во Владивосток (на срок до восьми суток и лишь для граждан 18 государств). Затем визы были распространены еще на семь регионов Дальнего Востока. С 1 июля прошлого года электронные визы стали действовать для въезда в Калининградскую область (для граждан 53 стран), с 1 октября - для въезда в Санкт-Петербург и Ленинградскую область.