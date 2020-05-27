Общество

Госархив рассказал о планах строительства плотины и выработки электричества на Выбутских порогах

Государственный архив Псковской области обнародовал раритетную фотографию погоста Выбуты. Публикация в официальной группе в соцсети ВКонтакте сопровождается историей о планах построить плотину и вырабатывать электричество.

«На протяжении полувека в Пскове обсуждали возможность строительства плотины и выработки электричества на Выбутских порогах. Впервые о проекте заговорили еще в конце 19 века. В 1913 году к губернатору обращался владелец предприятий (льнопрядильной мануфактуры и производства карбида кальция) для получения разрешения на строительство плотины напротив деревни Кузнецово. Вложить в проект планировали около 2 млн рублей», - говорится в сообщении архива.

В середине 20-х годов прошлого века уже обсуждалось строительство на порогах станции для нужд города в целом. Но суммы затрат были слишком велики, а потому от идеи отказались, добавили специалисты.