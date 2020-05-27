Общество

Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса до 1 января 2021 года

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.

«Настоящие санитарно-эпидемиологические правила (далее санитарные правила) устанавливают требования к комплексу организационных профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий, проведение которых обеспечивает предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (СОVID-19) на территории Российской Федерации. <...> Настоящее постановление действует до 1 января 2021 года», - говорится в постановлении, опубликованном в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, мероприятия по предупреждению распространения вируса включают мониторинг заболеваемости, напряженности иммунитета у переболевших лиц, групп риска и всего населения; слежение за циркуляцией и распространением вируса; эпидемиологическую диагностику, прогнозирование и оценку эффективности мероприятий, гигиеническое воспитание граждан. В правилах объясняется, как проводится лабораторная диагностика и регистрация случаев заболевания. Так, например, тесты, прежде всего, делают лицам с симптомами ОРЗ, прибывшими в Россию, а также контактировавшими с больными коронавирусной инфекцией, пациентам с внебольничной пневмонией и людям, проживающим в соцорганизациях (интернатах, пансионатах, лагерях), колониях и тюрьмах.

Граждане, прибывающие из неблагополучных по коронавирусу регионов, на две недели с момента прибытия изолируются на дому или в обсерваторах. За ними осуществляется медицинское наблюдение. Документом также устанавливается соблюдение населением правил личной гигиены - мытье рук, ношение масок, перчаток, соблюдение дистанции от 1,5 до 2 метров. Кроме того, утверждается порядок госпитализации пациентов с подтвержденным коронавирусом, а также организация и проведение дезинфекции.