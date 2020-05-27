Общество

Правительство РФ разрешило регионам покупать спортивные объекты у коммерческих компаний

Правительство России разрешило регионам расходовать средства не только на строительство и реконструкцию, но и на покупку спортивных объектов у частных инвесторов.

«Региональные власти получили возможность оперативно выкупать спортивные объекты, построенные частными инвесторами. Необходимые для этого изменения внесены в государственную программу "Развитие физической культуры и спорта"», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

По ее данным, ранее правила предоставления субсидий в рамках госпрограммы позволяли расходовать средства только на строительство и реконструкцию. «Теперь же регионы смогут тратить эти деньги на покупку спортивных объектов, возведенных коммерческими компаниями», - сообщает пресс-служба.

«Новая мера привлечет в отрасль инвесторов и ускорит формирование спортивной инфраструктуры в субъектах федерации», - отмечается в сообщении.