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Общество

Генеральный директор организации получил штраф за нарушения в выплате зарплаты осужденной в Пскове

28.05.2020 10:20|ПсковКомментариев: 0

Прокуратурой Пскова проведена проверка соблюдения законодательства при исполнении уголовного наказания в виде исправительных работ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, проверка показала, что осужденной к исправительным работам в организации, удержания из заработной платы в доход государства в январе и феврале 2020 года произведены из суммы начисленной заработной платы 12000 рублей.

Федеральным законом от 19.06.2000 № 82 – ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (в редакции Федерального закона от 27.12.2019 № 463 - ФЗ) установлен с 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда 12 130 рублей в месяц. В силу статьи 136 Трудового кодекса РФ заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена

Однако, заработная плата осужденной генеральным директором организации в соответствии с трудовым договором установлена и выплачивалась ниже минимального размера оплаты труда 1 раз в месяц. Конкретные даты выплаты заработной платы ни трудовым договором, ни локальными актами организации были не определены.

Установление работодателем заработной платы осужденной к исправительным работам ниже минимального размера оплаты труда повлекло за собой нарушения требований статьи 43 УИК РФ, выразившиеся в неправильном производстве удержаний из заработной платы осужденной и перечислению удержанных сумм в доход государства не в полном объеме.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой города в адрес генерального директора организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Кроме того, в связи с выплатой заработной платы осужденной 1 раз в месяц ниже минимального размера оплаты труда, прокуратурой города в отношении генерального директора организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренным частью 6 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которое направлено для рассмотрения в Государственную инспекцию труда в Псковской области.

По результатам рассмотрения постановления прокурора генеральный директор организации привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

Теги: #прокуратура
Источник: Псковская Лента Новостей
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