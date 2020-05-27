Общество

Задолженность в полмиллиона погасила псковская компания по требованию прокуратуры

В Пскове прокуратура добилась выплаты заработной платы работникам предприятия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе проверки установлено, что в ООО «ДСУ-125» имелась задолженность по оплате труда перед 39 работниками организации в размере более 500 тысяч рублей.

В этой связи прокуратура внесла в адрес руководителя организации представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. По постановлению прокурора он привлечен к административной ответственности по части 7 статьи 5.27 КоАП РФ.

В настоящее время долг по оплате труда в ООО «ДСУ-125» погашен в полном объеме.