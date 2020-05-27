Общество

Сметана «Молочные продукты Пушкиногорья» признана небезопасной экспертами Роскачества

Эксперты Роскачества исследовали сметану 20-процентной жирности на безопасность и качество. В числе проверяемых продуктов оказалась сметана ЗАО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод», изготовленная из нормализованных сливок с использованием закваски для сметаны.

По результатам исследования пушкиногорский молочный продукт получил рейтинг 2,5 из 5 возможных.

Эксперты Роскачества отмечают, что сметана «Молочные продукты Пушкиногорья» потенциально небезопасна. Так, по результатам лабораторных испытаний в продукте выявлены нарушения обязательных требований законодательства.

По данным Роскачества, в сметане не обнаружено пестицидов, тяжелых металлов и радионуклидов, в том числе стронция и цезия в количествах, опасных для здоровья, антибиотиков в составе также не найдено.

Пушкиногорская сметана не содержит патогенных микроорганизмов, а также бактерий группы кишечной палочки, золотистого стафилококка и плесеней. Консерванты, в числе которых соли бензойной и сорбиновой кислот отсутствуют.

Однако количество дрожжей в составе превышает допустимые нормы.

«Употребление такой сметаны может негативно влиять на здоровье», - отмечается в исследовании.

Из положительных моментов стоит отметить, что пищевая ценность соответствует маркировке. Молоко, из которого была приготовлена сметана, качественное и пастеризованное. Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка соответствует установленным нормам.

В составе сметаны нет фитостеринов, массовая доля жирных кислот находится в норме. Это говорит о том, что в ней нет растительных жиров. ГМИ в сметане не обнаружено.

Информация о выявленных нарушениях передана в органы, осуществляющие государственный контроль надзор.