Общество

Елена Бибикова рассказала о запланированном повышении пенсий

Страховые пенсии работающим пенсионерам пересчитают с 1 августа, корректировка затронет тех пожилых людей, кто в предшествующем году получал официальную зарплату, с которой уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд, сказала член Совета Федерации от Псковской области, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

«Исходя из суммы этих взносов, и будет рассчитываться корректировка размера выплат. Важно помнить, что корректировка при очень высокой зарплате подлежит ограничению: в расчёт в данном случае берётся не более трёх заработанных за год пенсионных баллов», - пояснила сенатор.

Как сообщает «Парламентская газета», также Елена Бибикова напомнила о том, что ежегодно с 1 января индексируются страховые пенсии всем неработающим пенсионерам - эта норма заложена, в том числе, в законе о поправке в Конституцию. В течение ближайших лет данный вид пенсий будет повышаться на уровень, превышающий инфляцию. «Напомню, что страховая пенсия по старости назначается при выполнении трех условий - гражданин должен достигнуть пенсионного возраста, наработать определённый стаж (в этом году - 11 лет) и набрать необходимое количество пенсионных баллов (в этом году - 18,6)», - сказала Бибикова.

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Также, по словам парламентария, с 1 апреля индексируются государственные и социальные пенсии. Госпенсия назначается военнослужащим срочной службы, которые получили травму и инвалидность, инвалидам и участникам Великой отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, ряду других категорий россиян. Эти выплаты могут быть назначены наряду с пенсией по старости. Ещё одна категория пенсий, которые индексируются с 1 апреля - социальные пенсии. Они назначаются в том случае, если заявитель не «наработал» права на свою страховую пенсию, то есть по каким-то причинам ему не хватает стажа или баллов для её получения. Социальная пенсия по старости назначается на пять лет позже общеустановленного пенсионного возраста и выплачиваются только неработающим пенсионерам.