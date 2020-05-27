Общество

По числу заболевших COVID-19 продолжают лидировать Псков, Великие Луки и Островский район

Города Псков, Великие Луки и Островский район остаются в лидерах по числу заразившихся коронавирусом - там зафиксировано 240, 87 и 76 случаев заболевания соответственно. Всего в Псковской области подтвержден 721 случай COVID-19, сообщает оперативный штаб.

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На четвертом месте в настоящее время находится Псковский район, где коронавирус выявлен у 65 человек, на пятом - Невельский (42 случая COVID-19), на шестом - Порховский (35).

Также в первой десятке по числу заразившихся новой инфекцией: Гдовский (27), Новосокольнический (25), Опочецкий район (17), Великолукский район (16) и Стругокрасненский (12) районы. В Дедовичском районе коронавирусом заболели 10 местных жителей.

В остальных районах области COVID-19 заразились менее 10 человек:

Дновский район - 9

Себежский район - 9

Плюсский район - 8

Палкинский район - 7

Печорский район - 7

Пустошкинский район - 6

Новоржевский район - 5

Локнянский район - 4

Красногородский район - 3

Пушкиногорский район - 3

Пыталовский район - 3

Бежаницкий район - 2

Куньинский район - 2

Усвятский район - 1.