По числу заболевших COVID-19 продолжают лидировать Псков, Великие Луки и Островский район

Города Псков, Великие Луки и Островский район остаются в лидерах по числу заразившихся коронавирусом - там зафиксировано 240, 87 и 76 случаев заболевания соответственно. Всего в Псковской области подтвержден 721 случай COVID-19, сообщает оперативный штаб.
На четвертом месте в настоящее время находится Псковский район, где коронавирус выявлен у 65 человек, на пятом - Невельский (42 случая COVID-19), на шестом - Порховский (35).
Также в первой десятке по числу заразившихся новой инфекцией: Гдовский (27), Новосокольнический (25), Опочецкий район (17), Великолукский район (16) и Стругокрасненский (12) районы. В Дедовичском районе коронавирусом заболели 10 местных жителей.
В остальных районах области COVID-19 заразились менее 10 человек:
Дновский район - 9
Себежский район - 9
Плюсский район - 8
Палкинский район - 7
Печорский район - 7
Пустошкинский район - 6
Новоржевский район - 5
Локнянский район - 4
Красногородский район - 3
Пушкиногорский район - 3
Пыталовский район - 3
Бежаницкий район - 2
Куньинский район - 2
Усвятский район - 1.