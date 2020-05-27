Общество

Александр Котов: В Псковской области отношение к пограничникам всегда было и остается особым

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравляет сотрудников и ветеранов Пограничного управления ФСБ России по Псковской области с профессиональным праздником - Днём пограничника.

«Соблюдение принципа целостности и нерушимости государственных границ – основа суверенитета России. Именно поэтому на протяжении всей отечественной истории пограничная служба играет ключевую роль в системе национальной безопасности. В Псковской области, на протяжении столетий защищающей рубежи государства, отношение к пограничникам всегда было и остаётся особым.

В год 75-летия окончания Великой Отечественной войны нельзя не вспомнить об огромном вкладе в общую Победу воинов-пограничников – они первыми приняли удар врага и сделали всё, чтобы уберечь свою Родину и свой народ.

Доблестные традиции отцов и дедов продолжают современные стражи рубежей. Пограничники успешно противодействуют современным угрозам, повышая эффективность защиты границ и способствуя стабильному развитию государства.

От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов в службе по защите священных рубежей нашей Родины!» - говорится в тексте поздравления.