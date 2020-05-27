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Общество

Псковская Кадастровая палата информирует о способах подачи заявлений для проведения учетно-регистрационных действий

28.05.2020 12:06|ПсковКомментариев: 0

Кадастровая палата по Псковской области отмечает, что в условиях принимаемых мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции предоставление государственных услуг осуществляется в соответствии с установленными законом сроками.

«Подать документы для проведения учетно-регистрационных действий заявители могут, заказав услуги выездного приема в Кадастровой палате», - отметила эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Ольга Афонина.

Запись и информация по телефону: 8(8112)649-301 доб.2140

Кадастровая палата так же осуществляет и экстерриториальный прием документов по адресу г.Псков, Рабочая, 11; г. Великие Луки, Малышева, 1А. Сдать документы в данном офисе заявитель может только по предварительной записи через сайт https://rosreestr.ru/ или по телефону 649301 доб. 2141.

Кроме того, для граждан доступны электронные услуги Росреестра через официальный сайт ведомства: www.rosreestr.ru.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, блок «Услуги и Сервисы» позволяет пользователю получать услуги Росреестра в электронном виде:

· «Кадастровый учет»;

· «Регистрация прав»;

· «Кадастровый учет с одновременной регистрацией прав»;

· «Исправление ошибок»;

· «Предоставление сведений»;

Получение услуг Росреестра в электронном виде позволяет отследить статус своей заявки, узнать справочную информацию об объектах недвижимости. Для работы с данным сервисом заявителю понадобится электронная подпись, которую можно получить в удостоверяющем центре Кадастровой палаты.

«Направить документы в орган регистрации прав в электронном виде заявители могут также через отделения Сбербанка с помощью системы «ДомКлик» или нотариусов, - подчеркнула Ольга Афонина. - Главное условие — электронные документы заверяются электронной цифровой подписью всех участников сделки».

Кроме этого подать документы для проведения учетно-регистрационных действий заявители могут в МФЦ по Псковской области по предварительной записи.

Теги: #кадастровая палата
Источник: Псковская Лента Новостей
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