Общество

Создать онлайн-мозаику из флагов ко Дню России предложил жителям Псковской области московский Музей Победы

Министерство культуры РФ и Музей Победы запускают патриотическую сетевую акцию «Цвета Российского Флага». В честь Дня России на портале «Культура.РФ» появится масштабная мозаика, созданная из фотографий российских триколоров от пользователей интернета, сообщили Псковской Ленте Новостей в Музее Победы.

Принять участие в акции может любой житель России. Достаточно прислать на адрес музея или разместить на своей страничке в соцсетях фотографию флага. Символический триколор можно также сделать своими руками: нарисовать, изготовить коллаж, вышить и даже испечь торт.

Чтобы поддержать акцию, до 8 июня свою фотографию с флагом нужно отправить на электронный адрес muzeipobedi@yandex.ru или опубликовать на странице в социальных сетях Facebook, ВКонтакте или Instagram с хэштегами #ДеньРоссии #НашВыборПобеда и #ЦветаРоссийскогоФлага. Под снимком необходимо указать свой город и размеры триколора. Участникам акции нужно держать свою страницу открытой.

В День России, 12 июня в 12 часов по московскому времени, фотографии участников акции превратятся в масштабную красочную мозаику на портале «Культура.РФ». Самые креативные снимки станут частью онлайн-выставки на официальном сайте Музея Победы, а их авторы получат призы.

Подробнее об акции «Цвета Российского Флага» читайте на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru/.