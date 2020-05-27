Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Нескучная самоизоляция
Дом, где хочется остаться
ипотека госпрограмма 2020
Резиновые сапоги: за и против
герои псковской железной дороги
Недооцененный город
Рейтингомер: о логике и справедливости
Зрелище для плебеев
Телефон прямого эфира 56-73-72
рывок нацпроекта «культура»
Пушкинский фестиваль онлайн
Найти и обезвредить
О коронавирусе и дистанционном мучении
Гонки по вертикали
 
 
 
ещё Общество 27.05.2020 11:4312 Михаил Ведерников обратился к Владимиру Путину с просьбой помочь Псковской области с медицинскими кадрами и оборудованием 28.05.2020 12:060 Псковская Кадастровая палата информирует о способах подачи заявлений для проведения учетно-регистрационных действий 28.05.2020 11:580 Александр Братчиков: Есть уверенность, что стадион «Машиностроитель» будет сдан после реконструкции в августе 28.05.2020 11:490 Программа «Сбербанк Страхования» с защитой от коронавируса стала доступна корпоративным клиентам 28.05.2020 11:470 Александр Козловский отметил мужество, принципиальность и профессионализм псковских пограничников 28.05.2020 11:401 Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
 
 
 
Самое популярное 22.05.2020 09:162 Внесен законопроект о возврате старого пенсионного возраста 27.05.2020 14:309 Возбуждено уголовное дело по признакам убийства девочки в Псковском районе 21.05.2020 08:565 В Псковской области скончался десятый пациент с коронавирусом 26.05.2020 13:409 Наталия Соколова о пропаже трехлетней девочки: От такой ситуации никто не застрахован 24.05.2020 22:3934 Губернатор Псковской области: Придется полностью закрывать парки и общественные пространства
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы

28.05.2020 11:40|ПсковКомментариев: 1

Каждый месяц мы рассказываем читателям о том, каких изменений в законодательстве им ждать в ближайшее время, и как они изменят нашу привычную жизнь. Сегодня на повестке дня новые законы с июня 2020 года, которые вступят в силу уже в понедельник.

Семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей

С 1 июня заработают новые меры поддержки россиян в период распространения коронавируса. Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда России.

Семьи с детьми получат материальную поддержку в размере 10 тысяч рублей. Эта сумма предоставляется на каждого ребенка, которому в период с 11 мая по 30 июня 2020 года было от 3 до 16 лет. Выплата - единовременная, то есть дается один раз.

На ее оформление есть несколько месяцев, подать заявление на портале Госуслуг можно до 1 октября 2020 года. И что очень важно: она «не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также пенсий, пособий, социальных выплат и других мер социальной поддержки», - сообщает сайт Пенсионного фонда России.

Соцвыплаты не заберут за долги

С 1 июня все социальные выплаты, которые предназначаются для поддержки граждан России в трудной ситуации, будут защищены от ареста судебными приставами. Об этом говорится в Федеральном законе от 21 февраля 2019 г. N 12-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве».

По закону, такие выплаты и сейчас нельзя изымать у должников. Но это все же случалось, поскольку приставы не могли выделить соцвыплаты в общем потоке поступлений на счета граждан.

Но с 1 июня все выплаты социального характера будут обозначены в банковской системе. Теперь, кто перечисляет гражданам деньги, на которые не может быть обращено взыскание долга, обязаны указывать в расчетных документах соответствующий код такого вида дохода.

Как писала «РГ», речь идет о денежных выплатах по случаю потери кормильца, для поддержки семей с детьми, в случае утраты здоровья, увечья от контузии при исполнении служебных обязанностей. А также - материнский капитал.

С июня к ним добавятся выплаты пострадавшим во время чрезвычайной ситуации, единовременная материальная помощь в связи с утратой имущества первой необходимости, единовременное пособие родственникам граждан, погибших в результате ЧС. А также выплаты самим пострадавшим в ЧС, когда здоровью причинен вред различной степени тяжести.

Банковский «роуминг» отменят

С 14 июня за перевод денег внутри одного банка в другой регион родственникам или знакомым не будет взиматься комиссия. Об этом говорится в Федеральном законе от 16 декабря 2019 г. N 434-ФЗ «О внесении изменений в статью 29 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Как уже писала «РГ», нововведение позволит обеспечить свободное перемещение денежных средств на финансовом рынке РФ. Также будет способствовать популяризации безналичных платежей.

Сейчас, чтобы отправить деньги в другой регион внутри одного банка, человек должен заплатить кредитной организации комиссионные. Они составляет обычно 1-1,5 процента от переводимой суммы.

ЦБ ограничил комиссии для медуслуг

С 1 июня при оплате медицинских услуг до одного процента ограничена максимальная комиссия по эквайрингу (взимается при безналичных расчетах за товары и услуги пластиковыми картами).

Это сделано, чтобы снизить издержки для медицинских учреждений в условиях пандемии COVID-19. Послабление распространяется на клиники и больницы, медицинские лаборатории, скорую помощь и лицензированных врачей. Ограничение комиссии будет действовать по 30 сентября 2020 года.

До этого эквайринговые комиссии были ограничены для онлайн-заказов продуктов, лекарств, одежды, товаров повседневного спроса.

Пособия по безработице могут пересчитать

Центры занятости населения с 1 июня начнут запрашивать сведения в нескольких ведомствах. Например, о том, есть ли дети и сколько их у того, кто просит поставить его на учет как безработного и назначить пособие, запрос пойдет в Единый госреестр записей актов гражданского состояния.

За сведениями о регистрации гражданина обратятся в Министерство внутренних дел РФ. Все необходимые данные об индивидуальном предпринимателе, его налоговой истории будут проверять с помощью Федеральной налоговой службы.

И уже на основании всех этих данных будет оформляться статус безработного. Ведомства, куда направляют запросы, должны ответить на них не позднее, чем через пять рабочих дней. Все это будет проходить в онлайн пространстве.

Если между полученной информацией и сведениями, указанными гражданами в электронном заявлении, будут выявлены противоречия, возможен перерасчет даже ранее назначенного пособия.

В России станет проще купить хорошее вино

С 26 июня начнет действовать закон, который защитит россиян от некачественного алкоголя. Речь идет о Федеральном законе от 27 декабря 2019 г. N 468-ФЗ «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации».

Как уже писала «Российская газета», будет установлен контроль процессов производства «от лозы до бутылки». В документе прописано, что такое контрафактная, недоброкачественная и фальсифицированная продукция.

Законом установлены требования к маркировке продукции и правилам розничной продажи. На этикетке обязательно должна быть информация о сорте, месте происхождения вина и годе урожая.

Также появится специальный термин - «вино России». Если эту надпись вы увидите на бутылке, то вино на 100 процентов произведено из российского винограда. Если в напитке крепостью не более 22 градусов содержатся еще и другие ингредиенты, то это уже винный напиток. На этикетке будет стоять надпись: «Не является вином». И для него отведут отдельные полки в магазинах. Все новации касается вина, произведенного до 26 июня 2020 года.

Закон также защитит земли, где выращивается виноград. Их нельзя будет использовать на другие цели.

ФНС может возобновить взыскание долгов с бизнеса

С 1 июня Федеральная налоговая служба начнет снова взыскивать долги с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Если, конечно, до этого времени не будет продлен мораторий на такие действия.

Пока же, в Письме от 27.04.2020 № ЕД-20-8/53 «О продлении приостановления применения мер взыскания задолженности и соответствующих обеспечительных мер», подписанным главой ФНС Даниилом Егоровым, стоит дата завершения моратория - до 31 мая включительно.

Он был введен для поддержки бизнеса во время коронавирусной пандемии, из-за которой были введены ограничительные меры. И большинство предприятий не работали. Не попали под мораторий лишь случаи, когда временная льгота могла повлечь за собой сокрытие активов или иные действия, препятствующие взысканию.

Истекает время льгот для иностранцев

С 16 июня ряд послаблений для иностранных граждан, которые были сделаны в связи с распространением коронавируса, будут отменены. Об этом говорится в указе президента РФ от 18.04.2020 N 274.

Напомним, что с 15 марта иностранцы, у которых заканчивается действие документов, могли остаться в России. Это касается виз, вида на жительство. Также можно было не продлевать разрешение на работу и патенты. Ели действие послаблений не будет продлено, то их действие закончится после 15 июня.

Тем временем

С 17 июня получить гражданство Российской Федерации иностранцам можно будет в упрощенном порядке. Об этом говорится в Федеральном законе от 18 марта 2020 г. N 63-ФЗ. Срок принятия решений по заявлениям сократится с шести до трех месяцев.

Но, как уже ранее писала «Российская газета», эти изменения относятся только к иностранцам, которые подадут заявление на территории РФ.

Георгий Панин, «Российская газета»

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы изменения в закон, дающие возможность голосовать на выборах дистанционно?
В опросе приняло участие 891 человек
28.05.2020, 12:100 Езда без прав и нарушение самоизоляции: 17-летний подросток устроил ДТП на Коммунальной. ФОТО 28.05.2020, 12:060 Псковская Кадастровая палата информирует о способах подачи заявлений для проведения учетно-регистрационных действий 28.05.2020, 12:000 Сроки открытия фитнес-клубов в Пскове пока неизвестны 28.05.2020, 11:580 Александр Братчиков: Есть уверенность, что стадион «Машиностроитель» будет сдан после реконструкции в августе
28.05.2020, 11:490 Программа «Сбербанк Страхования» с защитой от коронавируса стала доступна корпоративным клиентам 28.05.2020, 11:470 Александр Козловский отметил мужество, принципиальность и профессионализм псковских пограничников 28.05.2020, 11:401 Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы 28.05.2020, 11:380 По пятницам в Пыталовском районе вводятся дополнительные рейсы пригородных автобусов
28.05.2020, 11:330 Tele2 приглашает на домашний концерт Ёлки 28.05.2020, 11:310 Все абонементы в псковские фитнес-клубы будут продлены из-за коронавируса 28.05.2020, 11:140 Создать онлайн-мозаику из флагов ко Дню России предложил жителям Псковской области московский Музей Победы 28.05.2020, 11:050 «Гайд-парк»: Как псковские «соколы Жириновского» относятся к резонансным инициативам своего лидера
28.05.2020, 10:540 Псковича накажут за фиктивную прописку иностранца в доме 28.05.2020, 10:510 Спектакль-номинант на «Золотую маску» покажет тюменский драмтеатр в рамках Пушкинского театрального онлайн-фестиваля 28.05.2020, 10:420 Задолженность в полмиллиона погасила псковская компания по требованию прокуратуры 28.05.2020, 10:350 Псковские педагоги и эксперты примут участие во втором этапе Московского международного салона образования
28.05.2020, 10:260 «Дорожное строительное монтажное управление» отремонтирует 10 проездов на Завеличье за 17,2 млн рублей 28.05.2020, 10:250 Александр Котов: В Псковской области отношение к пограничникам всегда было и остается особым 28.05.2020, 10:200 Генеральный директор организации получил штраф за нарушения в выплате зарплаты осужденной в Пскове 28.05.2020, 10:190 Два лесных пожара ликвидированы в Псковской области за сутки
28.05.2020, 10:180 По числу заболевших COVID-19 продолжают лидировать Псков, Великие Луки и Островский район 28.05.2020, 10:090 Сметана «Молочные продукты Пушкиногорья» признана небезопасной экспертами Роскачества 28.05.2020, 10:045 51 новый случай COVID-19 выявлен в Псковской области за сутки 28.05.2020, 09:572 Елена Бибикова рассказала о запланированном повышении пенсий
28.05.2020, 09:450 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Вознесение Господне. Божественная литургия 28.05.2020, 09:420 Автомобиль «ИЖ» сгорел в Невеле 28.05.2020, 09:370 Пскович осужден за преступление против половой неприкосновенности девочки 28.05.2020, 09:230 Нетрезвого водителя «Луидора» остановили полицейские в Гдовском районе
28.05.2020, 09:210 Региональный Росреестр: Псковская область лидирует по скорости электронной регистрации 28.05.2020, 09:170 Псковича будут судить за кражу куртки из магазина 28.05.2020, 09:150 Правительство РФ разрешило регионам покупать спортивные объекты у коммерческих компаний 28.05.2020, 09:030 Депутат Госдумы Сергей Гаврилов: Обещанная государством помощь не дошла до предпринимателей
28.05.2020, 09:000 До 20 июня продлен прием заявок на окружной этап Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» 28.05.2020, 08:510 Пскович украл ноутбук и подстаканники из квартиры случайного знакомого 28.05.2020, 08:421 Кризис жанра: как защищать псковские памятники 28.05.2020, 08:320 Православные христиане отмечают Вознесение Господне
28.05.2020, 08:301 Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса до 1 января 2021 года 28.05.2020, 08:250 До трех лет лишения свободы грозит псковичу, воспользовавшемуся найденной картой 28.05.2020, 08:072 Более половины россиян назвали себя счастливыми 28.05.2020, 07:550 Госархив рассказал о планах строительства плотины и выработки электричества на Выбутских порогах
28.05.2020, 07:522 Иммунолог сравнил вакцину от коронавируса с прививкой от гриппа 28.05.2020, 07:380 Переход на удаленную работу поможет бизнесу сэкономить 28.05.2020, 07:220 Погранслужба готовится к введению въезда в Россию иностранцев по электронной визе 28.05.2020, 07:070 Команда дайверов и водолазов из Москвы присоединится к поиску пропавшей в Псковском районе девочки
27.05.2020, 23:252 Свыше 31 тысячи просмотров собрала видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Братчиковым 27.05.2020, 23:145 Минздрав: Если у умерших пациентов с COVID-19 не было жалоб, они не должны включаться в статистику 27.05.2020, 22:4912 Латвиец рассказал, как закрытые поездки в Псков бьют по бюджету его семьи 27.05.2020, 22:363 Верим, что найдем - добровольцы «Лиза Алерт» поделились последними данными по поиску Варвары Поповой
27.05.2020, 22:282 Видеофакт: Отсутствие мозга или безнаказанность водителей? 27.05.2020, 22:161 Фонд княгини Ольги объявил о сборе денег на бензин и продукты для ищущих Варвару Попову добровольцев 27.05.2020, 21:586 Команда из шести столичных медиков проведет в Псковской области около двух недель 27.05.2020, 21:370 Пропавшего черного аиста нашли гуляющим по военной части
27.05.2020, 21:140 Псковский музыкант победил в Международном дистанционном конкурсе 27.05.2020, 20:480 Для поисков пропавшей Варвары Поповой требуются специалисты с навыками работы с видео 27.05.2020, 20:385 Создать вакцину от коронавируса невозможно - эксперт-патолог 27.05.2020, 20:2214 Профсоюзная дуля
27.05.2020, 20:150 В Псковской области досрочно завершено обустройство пешеходных переходов возле школ 27.05.2020, 20:010 В Роспотребнадзоре рассказали, есть ли риск заразиться коронавирусом от кошки 27.05.2020, 19:490 УФАС выявило нарушения закона при реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Псковской области 27.05.2020, 19:350 Около 4 тысяч заявлений поступило от псковских предпринимателей на предоставление зарплатных субсидий
27.05.2020, 19:270 Михаил Ведерников поздравил работников библиотек с профессиональным праздником 27.05.2020, 19:140 В России есть правовые основания для использования электронного голосования - Центризбирком 27.05.2020, 19:063 В России разработали тест для выявления специфического иммунитета к COVID-19 27.05.2020, 18:555 По производству мяса Псковская область достигла не виданных почти 70 лет показателей
27.05.2020, 18:410 Псковская городская поликлиника продолжает работать в особом ограничительном режиме - Галина Неваленная 27.05.2020, 18:362 Александр Братчиков: Всем родителям надо памятник поставить за то, что выдержали дистанционное обучение 27.05.2020, 18:290 Путин поддержал предложение о продлении и увеличении выплат пособий по безработице 27.05.2020, 18:120 Псковские депутаты обратятся в правительство по предоставлению мер господдержки региональному бизнесу
27.05.2020, 17:580 Небольшой дождь возможен завтра в Псковской области 27.05.2020, 17:524 Число безработных в России достигло 1,9 млн 27.05.2020, 17:475 В Псковском МЧС напомнили, как пользоваться огнетушителем 27.05.2020, 17:420 Дом офицеров представит новую концертную программу 1 июня
27.05.2020, 17:360 Школьников будут тестировать на употребление наркотиков с 13 лет 27.05.2020, 17:349 Михаил Ведерников поблагодарил Владимира Путина за оперативное решение направить медбригады в Псковскую область 27.05.2020, 17:240 В Пскове городской автобус №3 будет курсировать по измененному маршруту с 1 июня 27.05.2020, 17:150 В пяти деревнях Псковского района будут чаще вывозить мусор
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.