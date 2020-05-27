Общество

Бесплатную юридическую помощь могут получить псковичи 29 мая

29 мая каждый гражданин, не имеющий возможности обратиться к юристу на платной основе, сможет получить бесплатную консультацию адвоката по вопросам гражданского, уголовного, налогового, семейного права.

Мероприятие проводится в рамках Всероссийского дня бесплатной юридической помощи «Адвокаты гражданам», установленного решением Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, бесплатная юридическая помощь будет оказана всем обратившимся по любой отрасли права, сообщили Псковской Ленте Новостей в Адвокатской палате Псковской области.

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, Адвокатской палатой Псковской области принято решение о дистанционном режиме приёма обращений граждан.

Так, любой желающий, не выходя из дома, в период с 10:00 час. (МСК время) до 17:00 час. (МСК время) 29 мая, может позвонить по указанным телефонам и задать свой вопрос, исходя из специализации адвоката.