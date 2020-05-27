Бесплатную юридическую помощь могут получить псковичи 29 мая

29 мая каждый гражданин, не имеющий возможности обратиться к юристу на платной основе, сможет получить бесплатную консультацию адвоката по вопросам гражданского, уголовного, налогового, семейного права.
Мероприятие проводится в рамках Всероссийского дня бесплатной юридической помощи «Адвокаты гражданам», установленного решением Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, бесплатная юридическая помощь будет оказана всем обратившимся по любой отрасли права, сообщили Псковской Ленте Новостей в Адвокатской палате Псковской области.
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, Адвокатской палатой Псковской области принято решение о дистанционном режиме приёма обращений граждан.
Так, любой желающий, не выходя из дома, в период с 10:00 час. (МСК время) до 17:00 час. (МСК время) 29 мая, может позвонить по указанным телефонам и задать свой вопрос, исходя из специализации адвоката.
|
Наименование адвокатского образования
|
Ф.И.О. адвоката
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Тема вопросов
|
Телефон
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Псковская областная коллегия адвокатов
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Варава Валентина Юрьевна
Городецкий Виктор Сергеевич
Здановская Анна Сергеевна
Михайлова Анна Владимировна
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Семейное право, вопросы по сделкам, наследственное право
Земельное право, имущественные вопросы, семейное право
Уголовное право, семейное право, вопросы в сфере кредитования
Уголовное право, семейное право
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8 (911) 364 36 41
8 (953) 249 03 58
8 (911) 394 21 84
8 (921) 218 67 84
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Коллегия адвокатов «Псковюрколлегия»
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Семёнов Дмитрий Владимирович
|
Уголовное право, гражданское право, семейное право, земельное право
|
8 (911) 883 13 22
|
Коллегия адвокатов «Псков-адвокат»
|
Головин Вячеслав Егорович
|
Семейное право, вопросы по сделкам, наследственное право, земельное право, имущественные вопрос, уголовное право
|
8 (911) 366 02 21
|
Псковская городская коллегия адвокатов
|
Серёгин Сергей Николаевич
|
Уголовное право, гражданское право, семейное право, арбитраж
|
8 (911) 350 23 45
|
Межреспубликанская коллегия адвокатов г. Москва
|
Алексахин Сергей Борисович
|
Уголовное право, семейное право, военные споры
|
8 (911) 394 02 32
|
Псковская коллегия адвокатов «Независимая»
|
Алексеев Константин Борисович
Винча Константин Геннадьевич
|
Долговые обязательства
Уголовное право, гражданское право, семейное право, земельное право
|
8 (953) 243 16 26
8 (905) 295 01 23
После 13:00 часов
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Великолукский филиал «Адвокатский центр»
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Иванов Евгений Тимофеевич
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Уголовное право
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8 (911) 395 35 84
|
Великолукский городской филиал Псковской областной коллегии адвокатов
|
Осейков Евгений Евгеньевич
Савельев Вячеслав Александрович
|
Гражданское право, семейное право, наследственное право
Уголовное право, гражданское право
|
8 (911) 362 07 49
8 (911) 698 43 10
|
Коллегия адвокатов Псковской области «Правозащита»
|
Поспеев Николай Владимирович
|
Гражданское право, земельное право
|
8 (911) 363 33 66