Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Смотрите видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Сегодня, 28 мая, постоянные ведущие Максим Костиков и Константин Калиниченко, к которым присоединился советник губернатора Псковской области Антон Сергеев, поспорят о том, какие инструменты современной информационной пропаганды и влияния на общественное мнение являются наиболее действенными. Что является недопустимым в пропаганде, и есть ли в информационных войнах какие-то границы, которые нельзя переходить?

И кто сегодня побеждает в информационной войне: власть или оппозиция?

Звоните по телефону 56-73-72 и высказывайте свое мнение по обсуждаемым темам. Также вопросы можно задать в группе ПЛН ВКонтакте.