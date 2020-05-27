Общество

Розничную торговлю алкоголем в общепитах менее 40 кв. м могут запретить в Псковской области

На оценку регулирующего воздействия поступил проект закона Псковской области «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области при оказании услуг общественного питания». Напомним, что каждый может оставить свое заключение в отношении указанного проекта на интернет-портале оценки регулирующего воздействия и экспертизы Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального уполномоченного по правам предпринимателей, проект закона Псковской области разработан в соответствии с положениями Федерального закона от 22 ноября 1995 г . № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее – Федеральный закон).

Пунктом 4.1 Федерального закона установлено, что розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, допускается только в указанных объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 квадратных метров.

Под площадью зала обслуживания посетителей понимается площадь специально оборудованных помещений объекта общественного питания, предназначенных для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров, определяемая на основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов.

Субъекты Российской Федерации вправе устанавливать законом субъекта Российской Федерации дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях (в части увеличения размера площади зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания), в том числе полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях.

На территории Псковской области, по словам органов власти, существует проблема расположения в многоквартирных домах объектов общественного питания, в том числе так называемых «наливаек», реализующих алкогольную продукцию, что влечет частые нарушения общественного порядка на прилегающих к территориях, во дворах и детских площадках и связанные с указанными нарушениями многочисленные обращениям и жалобы граждан, проживающих в многоквартирных домах, обеспокоенных сложившейся ситуацией.

В рамках проведенного опроса лицензиатов о месте расположения и размере площади зала обслуживания посетителей получены сведения о 94 объектах общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции на территории области. В результате анализа установлено, что 35 из указанных выше объектов общественного питания располагаются в многоквартирных домах; из них площадь зала обслуживания посетителей менее 20 квадратных метров только в 1 объекте, от 20 до 40 квадратных метров в 11 объектах, от 40 до 60 квадратных метров в 6 объектах, от 60 до 90 квадратных метров в 8 объектах, в остальных объектах более 90 квадратных метров.

Таким образом, предполагается установление требования к размеру площади зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания на территории Псковской области не менее 40 квадратных метров.