Общество

Псковские пограничники возложили цветы к памятнику «Стражам границы»

Сегодня, 28 мая, сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области возложили цветы к памятнику «Стражам границы» и почтили минутой молчания память пограничников, погибших при исполнении воинского долга Родине.

В пресс-службе псковского управления отметили, что в этом году исполняется 102 года со дня образования пограничных органов.

Как правило, праздник проходит с большим количеством торжественных мероприятий, но в этом году свои коррективы внесла непростая ситуация с распространением коронавирусной инфекции, от массовости пришлось отказаться, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

В этот день пограничники разных поколений принимают поздравления и вспоминают годы службы, не забывая о том, что защита и охрана государственной границы осуществляется непрерывно, поэтому самые искренние пожелания предназначены тем, кто в эту минуту находится на боевом посту, стойко и верно охраняя рубежи нашей Родины.