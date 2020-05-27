Общество

Псковской городской больнице требуются 49 врачей

В Псковской городской больнице, переоборудованной в COVID-центр, сейчас работает 84 врача и 136 человек среднего медицинского персонала. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Вера Емельянова на селекторном совещании с медиками под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Требуются еще 49 врачей и 89 из среднего медперсонала, пишет «МК в Пскове».

«Все доктора сейчас выполняют 1,5 единицы функций. Из межрайонных больниц сформирован резерв. Предлагаем главным врачам провести дополнительную работу по мобилизации среднего медперсонала, который может быть трудоустроен в ковид-центр в ближайшие дни», - пояснила вице-губернатор.