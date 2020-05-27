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Коронавирусом заразились 3 из 11 псковских реаниматологов, которые борются с COVID-19

Трое из 11 реаниматологов, которые работают с коронавирусными больными в Пскове, заразились и ушли на больничный. Об этом сегодня, 28 мая, рассказал на селекторном совещании с медиками губернатор Михаил Ведерников.

Он сообщил, что критическая ситуация заставила просить о дополнительной помощи.

«Именно поэтому я обратился к президенту страны, вчера наша просьба была удовлетворена, и до конца недели к нам прибудет команда медиков, которые умеют работать с тяжелыми пациентами», - отметил глава региона.

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Он также сообщил, что актуален вопрос с обеспечением лекарством от коронавирусной инфекции - оно в дефиците, пишет «МК в Пскове».