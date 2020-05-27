Общество

Беременную женщину с коронавирусом чуть не довели до смерти в Псковской области

Обратить особое внимание на систему наблюдения за беременными женщинами поручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 28 мая, на селекторном совещании с медиками.

«На прошлой неделе произошел вопиющий случай, когда фельдшер из Невеля со сроком 26 недель прошла все круги ада, так и не получив помощь. 4 медицинских учреждения футболили ее от одного заведения к другому», - сказал он и заявил, что это говорит о кризисе системы здравоохранения Псковской области.

Глава региона рассказал, что пациентка поступила в COVID-центр в состоянии средней тяжести, но за час ее состояние резко ухудшилось, началась асфиксия, было решено делать кесарево сечение.

Ребенок жив, но в тяжелом состоянии, сказал губернатор. Мама - на ИВЛ, также в состоянии средней тяжести, пишет «МК в Пскове».

Идет служебная проверка, объяснительные написали руководители всех отказавшихся от пациентки организаций. «Это самое грубое нарушение на сегодняшний день», - отметила первый вице-губернатор Вера Емельянова. Новорожденного лечат в детской областной больнице.