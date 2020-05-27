Общество

«Псковпассажиравтотранс» запасается бензопилами

ГППО «Псковпассажиравтотранс» заказало поставку бензопил. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, предприятию требуются пять бензопил STIHL MS 260 (или эквивалент).

Среди прочих требуемых характеристик: Назначение - для лесного хозяйства (профессиональная), тип двигателя - бензиновый, мощность (л.с.) - не менее 3,5 л.с. (9500 об./мин), емкость топливного бака 0,46-0,50 л.

Поставка товара производится отдельными партиями строго по заявкам заказчика в течение 15 календарных дней с момента направления заявки, но не позднее 31.12.2020 года.

Начальная (максимальная) цена договора – 175 тыс. 283,30 рубля в том числе НДС.

Участниками аукциона могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.