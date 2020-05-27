Общество

39 зараженных коронавирусом лечится дома в Псковской области

39 зараженных коронавирусом находятся на амбулаторном лечении дома в Псковской области. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на селекторном совещании губернатора Михаила Ведерникова с медиками сегодня, 28 мая.

Она отметила, что в регионе наблюдается рост пациентов с легкими формами коронавирусной инфекции.

По словам руководителя профильного комитета, 39 пациентов с коронавирусом находятся на домашнем лечении - в Островском, Великолукском, Псковском, Невельском, Печорском районах и в Пскове.

Отметим, в Великолукском районе и в Пскове есть дети, получающие лечение на дому.