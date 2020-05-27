Общество

У семи детей в Пскове выявлен коронавирус, протекающий в бессимптомной форме

В Пскове выявлены 63 ребенка, которые контактировали с зараженными коронавирусом, а также 7 детей, имеющих положительный результат на вирус. Об этом сообщила главный врач Псковской детской городской поликлиники Эльвира Мелех на селекторном совещании губернатора Михаила Ведерникова с медиками сегодня, 28 мая.

«Все дети находятся в удовлетворительном состоянии, у них бессимптомная форма коронавируса», - заявила врач.

Кроме того, Эльвира Мелех рассказала, что медики тщательно проверяют условия проживания ребенка, уточняют, есть ли условия для изоляции ребенка, и человек, который будет ухаживать за ребенком.

Если все условия соблюдаются, медики берут отказ от госпитализации, оформляют согласие на амбулаторное лечение и наблюдают ребенка на дому.