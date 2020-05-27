Общество

С завтрашнего дня в Псковской области могут разрешить плановые операции и приемы врачей

С завтрашнего дня в Псковской области могут разрешить плановые операции и плановые приемы врачей. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на селекторном совещании с медиками сегодня, 28 мая.

Но, по словам главы региона, окончательное решение должен принимать лечащий врач пациента.

Михаил Ведерников отметил, главное - чтобы состояние пациента не переходило в ситуацию, когда требуется неотложная операция.

Кроме того, губернатор заявил, что в регионе пока рано говорить о послаблении коронавирусных ограничений.

Если в течение 5-8 дней будет продолжаться рост количества заболевших коронавирусом в регионе, то необходимо будет сделать шаг назад и вернуться к ограничительным мерам, подчеркнул он.