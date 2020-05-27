С завтрашнего дня в Псковской области могут разрешить плановые операции и приемы врачей

С завтрашнего дня в Псковской области могут разрешить плановые операции и плановые приемы врачей. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на селекторном совещании с медиками сегодня, 28 мая.
Но, по словам главы региона, окончательное решение должен принимать лечащий врач пациента.
Михаил Ведерников отметил, главное - чтобы состояние пациента не переходило в ситуацию, когда требуется неотложная операция.
Кроме того, губернатор заявил, что в регионе пока рано говорить о послаблении коронавирусных ограничений.