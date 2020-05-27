Общество

В Псковской области созданы специальные бригады медиков, которые наблюдают пациентов с коронавирусом на дому

В Псковской области созданы специальные бригады медиков, которые наблюдают пациентов с коронавирусом на дому. Об этом сообщила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная на селекторном совещании губернатора Михаила Ведерникова с медиками сегодня, 28 мая.

По ее словам, на данный момент в Пскове 8 таких бригад.

Она напомнила, что 13 пациентов с коронавирусом находятся на домашнем лечении в Пскове - 6 взрослых и 7 детей.

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«Мы приступили к лечению пациентов на дому, к пяти пациентам прибавился шестой», - заявила Неваленная.

С пациентами, которые получают лечение на дому, медики проводят разъяснительную работу.

Кроме того, получающим лечение на дому медики в течение дня звонят 2-3 раза, чтобы уточнить состояние пациентов.

«Работа по лечению коронавирусных больных на дому стартовала, и мы справимся с этой задачей, если не будет высокого роста заболевших», - заявила Неваленная.

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Отметим, что в ходе совещания Галина Неваленная доложила, что в ближайшее время в псковские поликлиники поступят маски, защитные костюмы, согласуются процедуры поставки респираторов.

«На ближайшие недели поликлиника обладает всеми средствами защиты», - отметила главврач.