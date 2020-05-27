Общество

Региональное отделение ЛДПР уже работает в штатном режиме

Региональное отделение ЛДПР работает в штатном режиме. Об этом в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове рассказал руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков.

«Мы просим, по возможности, использовать электронную почту, телефон и социальные сети для обращений, но если нет такой возможности, то прием граждан проводится по вторникам и четвергам с 14:00 до 18:00 по адресу: Советская, 47», - рассказал Антон Минаков.

Он пояснил, что в офисе ЛДПР все сотрудники работают с населением в масках, раз в день проводится уборка со специальными дезинфицирующими средствами.

«Мы были первыми, кто организовали раздачу медицинских масок. Мы раздавали качественные многоразовые трехслойные маски бесплатно, делали упор на слабозащищенные слои населения. Буквально за 2 недели было реализовано более полутысячи масок»,- рассказал депутат.