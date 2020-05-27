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Общество

В Псковской городской больнице получают необходимое лечение 319 пациентов с коронавирусной инфекцией

28.05.2020 13:32|ПсковКомментариев: 0

В Псковской городской больнице получают необходимое лечение 319 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Денис Сачков на селекторном совещании губернатора Михаила Ведерникова с медиками сегодня, 28 мая.

Всего в горбольницу госпитализировано 490 пациентов.

Денис Сачков сообщил, что у 171 человека диагностирована пневмония. Причем, у части таких пациентов - «чистая пневмония», у остальных - их более 100 - пневмония с еще не подтвержденным коронавирусом.

Эксперт пояснил, что в настоящий момент заполнено три этажа пятиэтажного стационарного корпуса горбольницы.

Кроме того, в ходе доклада он подчеркнул, что основные группы препаратов для лечения COVID-19 представлены в полном объеме.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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