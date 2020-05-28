Общество

Александр Братчиков об успехах года, коронавирусе и шкуре неубитого медведя

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Дом Советов», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 27 мая. Гость студии - глава администрации города Пскова Александр Братчиков. Ведущий, главный редактор радиостанции Максим Костиков пригласил его на эфир в преддверии очередной сессии Псковской городской Думы, на которой Александр Братчиков отчитается перед депутатами о своей деятельности и деятельности администрации за год. Сегодня в рамках программы он назвал главные успехи и неудачи прошлого года, выполненные и невыполненные обещания, высказал мнение по поводу действующих мер поддержки населения в условиях ограничений по коронавирусу и ответил на широкий спектр вопросов, связанных с жизнедеятельностью Пскова. Также гость студии ответил на многочисленные вопросы радиослушателей и подписчиков группы Псковской Ленты Новостей в соцсети ВКонтакте.

Максим Костиков: Добрый день, уважаемые радиослушатели. У микрофона Максим Костиков, и сегодня у нас в гостях глава администрации Пскова Александр Братчиков. Программа «Дом Советов» - это программа о работе власти, принимаемых решениях, о том, что наши властители делают, как о нас заботятся, за что их ругают, какие задают им вопросы. С нашим гостем поговорим сегодня, как развивается наш любимый город Псков. Буквально в пятницу у Александра Николаевича будет отчет перед депутатами гордумы. Это отчет о том, что было сделано администрацией города за 2019 год. С этого и начнем. Александр Николаевич, что вы считаете успехом работы своей команды, что получилось и что не получилось?

Александр Братчиков: То, что вы назвали нас «властителями», — это, конечно, приятно, но это сильно завышенная оценка нашей работы.

Максим Костиков: Вы прорабы?

Александр Братчиков: Скорее, строители. Может, я отчасти прораб, а администрация — это строители. А по поводу того, что нам удалось и не удалось... Удалось в прошлом году провести Международные Ганзейские дни. Ожидания были разные: кто-то верил, что у нас все получится, кто-то нет и негативно оценивал все, что происходило. Но, в целом, по оценкам большинства жителей и специалистов, праздник удался. Количество гостей, приехавших из ганзейских городов, было достаточно большим, и в основном отзывы были позитивные. Происшествий не зафиксировано, да и в общем их не было. Поэтому считаю Ганзу основным мероприятием 2019 года, все-таки к нему готовились несколько лет. Начинал все Иван Николаевич Цецерский, а мы закончили и передали флаг следующему ганзейскому городу.

Максим Костиков: Многие ожидали от Ганзы серьезного решения инфраструктурных проблем. Делегации, фонарики — это все здорово, но хотелось бы, чтоб появился студенческий кампус, обновленный стадион «Машиностроитель», новая областная библиотека — хотя бы те объекты, которые были запланированы к Ганзе. Я не говорю про Северный обход и другие хотелки. Почему не удалось довести дело до конца в срок по таким ключевым проектам? Многие сравнивают Ганзу с празднованием Изборского юбилея, когда там и крепость сделали, и прекрасный Псковский театр, которым мы гордимся.

Александр Братчиков: Вы сами ответили на свой вопрос. Сделали? Сделали. «Машиностроитель» будет доделан в этом году. Конечно, хотелось получить его к Ганзе, но это изначально по срокам было нереально. Контракт был заключен в конце 2018 года, и построить новый стадион, фактически разобрав старый, было маловероятно за полгода. Сроки были изначально сжаты. Но «Машиностроитель», безусловно, будет, горожане в этом году его получат. Срок сдачи по решению суда - до 1 августа 2020 года.

Кампус тоже будет - мы же это видим. Строительство постепенно идет и, как заверяют власти области, объект будет введен до конца года, а, может, и до 1 сентября. Но это не наш объект, поэтому я не могу за него подписаться.

Областная библиотека введена и выглядит уже достаточно прилично. И теперь у нас задача заасфальтировать прилегающую территорию за счет средств дорожного фонда.

Максим Костиков: И там парковка будет?

Александр Братчиков: Да-да, мы как раз этим озадачились. Думаю, конкурсные процедуры займут около месяца, и к середине июля, в крайнем случае, в конце, мы все заасфальтируем, и прилегающая территория будет выглядеть отлично. Также нам выделили 490 млн рулей на ремонт фасадов зданий и улиц, и многие из тех, что были отремонтированы к Ганзе, теперь выглядят отлично. Улица Советская сделана, Карла Маркса, Пушкина, Байкова и много других улиц были сделаны как раз за деньги, выделенные перед Ганзой.

Максим Костиков: Александр Николаевич, много радостей и горестей, связанных с дорожным ремонтом. Некоторые наши слушатели спрашивают в социальной сети ВКонтакте, сколько можно перекапывать дороги и зачем устанавливаются сроки ремонта, которые потом не исполняются. Много вопросов и по Яна Фабрициуса, и по Поземского. С одной стороны, масштабные ремонты вселяют надежду, а с другой, жизнь в городе парализована. Давайте расскажем радиослушателям, что делается и в какие сроки.

Александр Братчиков: В первую очередь, хочу извиниться за неудобства. Они есть, и попрошу всех потерпеть, с пониманием к этому отнестись. Реконструкция Фабрициуса и Поземского идет по разным программам. Фабрициуса - в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», работы начались в прошлом году. Срок сдачи объекта - декабрь 2020 года. Мы изначально понимали, что объект тяжелый, с заменой всех сетей. А для этого надо полностью вскрыть дорогу, переложить трубы. Зачастую сети оказываются не там, где были по проекту. Плюс никто не отменял 44-й федеральный закон, по которому мы разыгрывали конкурс. Подрядчик - питерская компания, которая не имела опыта работы в Пскове. Первый слой на Фабрициуса заасфальтирован, на Гражданской дорога «пробита» до Советской, сети там заменены, и в ближайшее время дорога будет засыпана и заасфальтирована. Срок выполнения работ у нас определен контрактом, планом производства работ. Можно поставить его меньше, но тогда мы его не выполним. Закончим дороги в установленные сроки. Про Леона Поземского еще могу рассказать, если есть вопросы.

Максим Костиков: Да тут масса вопросов. По крупным объектам люди спрашивают. Почему приоритет отдается исключительно автолюбителям, а не пешеходам и велосипедистам - тротуары сокращаются, велодорожки не делаются?..

Александр Братчиков: С велодорожками беда, мы не можем их учесть в проекте, потому что они попадают в нормативы. Тротуары делаются с расширением, зелеными зонами по Яна Фабрициуса, Гражданской, по Индустриальной, с примыканием к домам, с возможностью парковаться. На улице Поземского все дорожки делаются у парка Строителей, а на самой улице мы сильно ограничены археологическими раскопками. Там два объекта ЮНЕСКО, зона охраняемого ландшафта, поэтому все изменения на прилегающих территориях согласовать сложно. Даже с точки зрения уборки борщевика.

Целая история была с согласованием этих работ в парке Строителей, потому что мы меняем ландшафт. Но он там так сильно пророс, что мы вынуждены вывозить оттуда часть грунта и завозить новый, на котором потом будет расти газонная трава. Надеюсь, нового борщевика не вырастет, но это тоже не исключено, потому что семена борщевика живут в грунте долго.

Что касается тротуаров, то на улице Поземского они будут восстановлены в полном объеме. В некоторых местах они даже будут расширены. Даже будет возможность подойти к церкви Косьмы и Дамиана, к памятнику ЮНЕСКО.

Максим Костиков: Как в условиях пандемии и всех ограничений удается проводить конкурсы в срок? У нас же беда была в последние годы: конкурсы все время срывались, и работы все шли во второй половине года. А здесь какая-то невероятная история, и все вроде бы идет в начале года.

Александр Братчиков: Это вы нас так похвалили? Я правильно понял?

Максим Костиков: Да-да.

Александр Братчиков: Это большая работа. Чтоб начать проведение конкурса, надо понимать, какие средства есть в бюджете. И такое понимание у нас есть, потому что бюджет планируется на три года. Летом начнем отыгрывать контракты по БКАД уже на 2021 год, потому что мы знаем цифры и по дорогам, и по дворам. И к началу года большинство контрактов будет отыграно. На те работы, которые ведутся в этом году, мы тоже в основном отыграли контракты в 2019 году, в том числе по БКАД. Сами работы идут достаточно эффективно.

Максим Костиков: Я прямо сижу и удивляюсь, неужели чиновники за 10 лет научились работать по 44-му закону? Как это чудо произошло — удивительно. Чего это стоило городской администрации?

Александр Братчиков: Мы верим в чудеса - в ковер-самолет и в скатерть-самобранку.

Максим Костиков: Александр Николаевич, назовите три выполненных за год вами обещания псковичам, за которые вы испытываете гордость, и три «косяка».

Александр Братчиков: В первую очередь, «Машиностроитель», хотя я и не могу назвать его нашим «косяком». Часть улиц должны были сделать в другие сроки, в том числе улицу Яна Фабрициуса - выравнивающий слой должен был лежать еще в декабре. И Индустриальная, которая тоже мешает жителям жить. А из позитивного — как я уже сказал, Ганза, День города, на который пришло такое количество горожан и гостей, которого мы никогда раньше не видели. Из объектов могу назвать строительство двух садиков, что позволило разгрузить очередь, и ремонт улицы Юбилейной. Никто особое не заметил, что мы улицу полностью отремонтировали. Это прошло незаметно и очень неплохо. И «бассейна», про который мне многие рассказывали, теперь на улице Юбилейной нет.

Максим Костиков: Наши слушатели пишут, что делают ремонт на центральных улицах, а как же окраины - Лепеши, Псковкирпич, Череха... В том числе спрашивают: «Как добавить улицу в план ремонта? Живу на улице Лиственной. Состояние ужасное, никогда не ремонтировалась».

Александр Братчиков: На Псковкирпиче мы отремонтировали две улицы — Боровую и Карбышева. Что касается Завеличья, мы понимаем, что Рижский проспект перегружен, поэтому уже отыгран конкурс на ремонт Гаражного проезда с продлением Рокоссовского до Гаражного проезда. То есть мы понимаем, что по этой дороге мы можем организовать движение, чтоб не перегружать Рижский проспект. Хотя все понимают, что Гаражный проезд и так уже дублер Рижского проспекта.

Максим Костиков: Как я понимаю, улица Кузбасской Дивизии соединится с Народной.

Александр Братчиков: Улица Кузбасской Дивизии соединится с Народной позже. Мы делаем проект, он в стадии завершения. Но ремонтировать начнем не раньше 2021, а то и 2022 года, потому что в бюджете пока нет на это денег. Плюс планируется реконструкция улицы Кузбасской Дивизии в обратную сторону, с уширением до двух полос до улицы Западной. По маленьким улицам - мы в этом году Речную сделали, площадь Декабриста Пущина, продолжение улицы Крупской.

Максим Костиков: А что надо сделать, чтобы попасть в этот список?

Александр Братчиков: Обращаться в администрацию города или к депутату по своему округу. В этом году мы делаем на сто миллионов дворовых проездов. Это за счет так называемых депутатских денег: каждый депутат имел возможность истратить на дворовые проезды порядка 6 млн рублей. Это огромные деньги. Практически все конкурсы отыграны. Один, по Завеличью, не отыгран до конца, по остальным подрядчики уже есть, и работы будут выполняться.

Звонок радиослушателей: Здравствуйте. Житель улицы Крупской. Улица засыпана щебенкой, а погода стоит такая, что невозможная пылища. Присылали бы сюда поливочную машину.

Александр Братчиков: Мы в этом году отремонтируем улицу, она будет заасфальтирована. Также будет заасфальтирована улица Ипподромная от Крупской до Герцена.

Звонок радиослушателей: Здравствуйте. Михаил. Александр Николаевич, в городе есть деревья очень опасные. Например, у памятника Пушкина в Летнем саду. Я 30 лет назад туда на танцы ходил. Когда они будут спиливаться?

Александр Братчиков: Вопрос по деревьям очень серьезный. Мы выделили средства на разработку дендропроекта — какие деревья должны быть обследованы, какие старые, какие больные, какие нужно сносить, а какие достаточно санировать. После утверждения дендропроекта мы сможем спокойно планировать средства, необходимые на новые посадки и спиливание опасных деревьев. Мы обязательно это сделаем, и в ближайший год-два обследованные деревья, которые представляют угрозу жизни и здоровью, будут спилены.

Максим Костиков: Отлично. Давайте перейдем к 2020 году. Живем мы в условиях пандемии. Как вы оцениваете меры, принятые областной администрацией, меры, которые вы вводите? Как оцениваете вот эти все карантинные меры и уровень социальной изоляции псковичей? Есть ли заболевшие в администрации Пскова?

Александр Братчиков: Что касается пандемии, важно, чтобы люди сами понимали, насколько это опасно и какие могут быть последствия от несоблюдения мер предосторожности.

Максим Костиков: А есть это понимание? Ваши коллеги из областной администрации меня убеждают, что это понимание есть, все всё соблюдают, но когда я выхожу на улицу, я вижу другую картину.

Александр Братчиков: Есть хорошая пословица: «пока петух не клюнет, мужик не перекрестится». Вот у нас схожая ситуация: многие нарушают и относятся к этому с легкостью, хотя мы видим, каковы могут быть результаты, если пандемия будет активно распространяться.

В целом, что касается Пскова, тех мер, которые приняты, достаточно. Можно было вообще все закрыть, как в Москве, но это сложно сделать технически и совсем прекращать жизнь в городе смысла нет - у нас не так опасно, как в Москве. В метро держать социальную дистанцию невозможно.

Хочу также обратиться к родителям. Мы сейчас перематываем все детские площадки не для того, чтобы запретить что-то и что-то показать. Дети болеют редко, но, прикасаясь к поверхностям площадок, они могут стать носителями. Они могут прийти домой, заразить своих родителей, бабушек, дедушек, и это будет не очень хорошо. Такие вещи нужно понимать. То, что сейчас идет ослабление мер, тоже правильно. Все более-менее понимают, что это такое и как с этим бороться, жизнь продолжается, и надо дальше жить, воспитывать детей, работать и ходить в магазин.

Максим Костиков: ВКонтакте спрашивают у вас, когда откроют торговые центры, места отдыха? Есть какой-то график? Понимаю, что все зависит в большей степени от губернатора, но вы член регионального оперативного штаба.

Александр Братчиков: Когда откроются, сказать не могу. Это будет зависеть от позиции главного санитарного врача, от скорости распространения заболеваний. Но уже сейчас открыты отдельно стоящие магазины с отдельными входами. Уже есть возможность приобрести товары первой необходимости, одежду.

А что касается мест общепита, понимаю, что все очень соскучились — как жители, так и те, кто там работает. Но также надо понимать, что там большая скученность народа, а это риск возникновения очага заболевания. Прошу прощения, но сказать, когда все откроется, я не могу. Но губернатор тоже очень хочет, чтобы все это открылось, потому что это экономика и развитие. Постоянно всем помогать государство не сможет. Тех мер поддержки, которые уже идут, все равно недостаточно для того, чтобы компенсировать возможности по заработку, которые был до коронавируса.

Максим Костиков: Заканчивается учебный год – дистанционное обучение было сложным этапом как для школьников, учителей, так и для родителей. Как оцениваете, справилась ли с этим ваша подопечная, начальник городского управления образования Анна Кузыченко? Потому что было очень много нареканий, возмущений и протестов.

Александр Братчиков: Скажу так: родители очень сильно подтянули свои знания, потому что они столько времени уделяли этому процессу! Им за это надо памятник поставить! У меня двое детей, и я вижу, как много внимания и времени уделяла этому жена и какое у нее было при этом настроение. Это было достаточно тяжело. С другой стороны, все начали ценить труд учителей, понимая, что это не так просто. Учебный год закончен, дети получили итоговые оценки. ЕГЭ будет с 29 июня. Это были непростые два месяца дистанционного обучения, но в целом спасибо учителям за обучение детей и родителям, которые смогли выдержать это, занимаясь со своими детьми.

Максим Костиков: Александр Николаевич, чтоб покончить с пандемией, расскажите, насколько сильно пострадал бюджет Пскова от ограничительных мер? Понятен уже сегодня объем выпадающих доходов? Что-то придется секвестировать, отказываться от проектов? Или вы рассчитываете на помощь регионального и федерального бюджетов?

Александр Братчиков: Безусловно, мы рассчитываем на помощь федерального бюджета. Все мы понимаем, что бюджет Пскова дотационный бюджет, собственные доходы у нас - порядка 1,9 млрд рублей, консолидированный бюджет - около 6 млрд с учетом субсидий, субвенций и дотаций из регионального бюджета.

Максим Костиков: Сколько, вы думаете, мы потеряем из-за коронавируса?

Александр Братчиков: Порядка 50 млн рублей мы уже дали льгот по налогам для предпринимателей, собственников земельных участков и объектов недвижимости. Это налоги, которые идут в бюджет Пскова. Плюс мы видим большую недоплату по нашим муниципальным предприятиям - «Горводоканал» и «Псковские тепловые сети», потому что люди не имеют возможности платить за их услуги. Плюс мы не начисляем ни штрафов, ни пеней по распоряжению президента. И часть бизнеса, которая наиболее пострадала от коронавирусных ограничений, тоже не имеет возможности платить. Мы тоже с пониманием к этому относимся. Они, наверное, заплатят, но позже.

Звонок радиослушателя: Здравствуйте. Меня зовут Валерий. Считаю,что Гаражный проезд ремонтировать нет смысла — затраты большие, а эта улица не совсем дублер Рижского проспекта. Еще один вопрос. Когда шли дожди, по Рокоссовского регулярно ночью и утром ходила поливочная машина.

Александр Братчиков: Что касается гаражного проезда, уважаю ваше мнение, но мы обсуждали этот вопрос и с ГИБДД, и с горожанами. Ну как она не может быть дублером, если часть потока с Рижского проспекта уйдет на Гаражный проезд? На Народную будет попасть гораздо проще. Даже сейчас многие автомобилисты пытаются по плохой дороге на Гаражном объехать перекресток Юбилейная — Народная.

Что касается поливочной машины на Рокоссовского, это не поливочная машина ходила, а машина с обработкой дезсредствами. Поэтому тут немножко не так. И в дождь мы не обрабатывали. Мы специально выжидали, чтобы после обработки не было дождя. Но мы видели, какая погода была на прошлой неделе, и выбрать время, чтоб совсем не было дождя, было достаточно сложно.

Максим Костиков: Тут целый шквал вопросов, связанных с отключением и потенциальным включением отопления в этом году. Напомню, что в мае было отключено отопление.

Александр Братчиков: 6 мая.

Максим Костиков: Потому что погода была достаточно теплая. Потом стало холодно, люди просили включить обратно. Почему этого не было сделано? И почему с учетом теплой зимы не был сделан перерасчет за отопление, спрашивают люди. Ведь фактически не было снега, минусовых температур, а платить приходится, как всегда.

Александр Братчиков: То, что «платить приходится, как всегда», - это не совсем так, потому что многие платят по установленным счетчикам, считая объем потребленного тепла. Это надо решать с управляющей компанией, а если есть необходимость, то обращаться в УГХ. Мы поможем.

Что касается окончания отопительного сезона, за всю историю метеонаблюдений у нас не было такого, чтоб не вставал лед на озерах. Но он впервые не встал. Абсолютно не было снега, и весна такая же: изначально была холодная, потом жаркий промежуток. По нормативу теплоснабжение отключается, если в течение пяти суток средняя температура не ниже +8 градусов. То есть мы действовали по нормативам.

Максим Костиков: Почему не включили, спрашивают люди.

Александр Братчиков: Ни одно медучреждение, ни одно дошкольное учреждение отключено не было. Что касается людей, процесс включения занимает от 2 до 5 дней. Где-то это происходит быстрее - в новых домах с автоматическими узлами подключения, где-то - в домах с центральным тепловым пунктом - в течение 3-4 дней с учетом развоздушивания системы, подготовки теплоузлов. Опять же, есть норматив. Чтобы включить отопление, нужно принять нормативный акт, который прокуратура нам вряд ли согласовала бы. Я всех понимаю. Считаю, что, опять же, это работа собственников со своими управляющими компаниями. Любая управляющая компания имеет возможность включить тепло, если у них стоят индивидуальные пункты учета тепла.

Максим Костиков: Спасибо, Александр Николаевич. Думаю, не всех устроил ваш ответ. Некоторые люди хотели бы, чтобы мы тут посыпали голову пеплом. Но что есть, то есть. Возвращаясь к городским вопросам. Сменилось руководство МП «Псковские тепловые сети». С чем это связано? С неудовлетворительной работой директора, большой задолженностью... Говорят чуть ли не о банкротстве теплосетей. Кто возглавит предприятие после ухода Александра Коростелева?

Александр Братчиков: Что касается смены руководства, я благодарен Коростелеву Александру Викторовичу. Он отработал на предприятии 42 года. У него закончился контракт 21 мая, у него возраст, и он изъявил желание уйти на пенсию. Сейчас и. п. является Максимов Игорь Иванович. У него большой опыт работы в Пскове и области. Он возглавлял ПТС, был директором «Горводоканала». Сейчас он временно исполняет обязанности директора теплосетей, а решение по поводу того, кто будет постоянно, еще не принято.

Что касается задолженности ПТС, она текущая. Есть проблемы с оплатой со стороны управляющих компаний, есть проблемы по оплате предприятия за газ. Но все это рабочие моменты, которые никоим образом не стали результатом непродления контракта с Коростелевым Александром Викторовичем.

Звонок радиослушателя: Здравствуйте, Андрей Сергеевич меня зовут. Меня волнует ремонт участка тротуара у Рижского, 16, напротив ресторана «Терраса». Там не разобраться. Вместо тротуара двустороннее движение автомобилей и автостоянка, и тротуар. На стоянку заезжают с тротуара. Вы знаете, там большое скопление народа, там опасно.

Александр Братчиков: Спасибо, Андрей Сергеевич. Вопрос на самом деле важный. Мы обсуждали, как правильно сделать, чтобы комфортно было и автомобилистам, и пешеходам. Подобная ситуация у торгового центра «Этажи», напротив. Я вас услышал, мы этот вопрос проработаем и, думаю, сделаем так, чтобы было удобно всем.

Максим Костиков: Много споров о новой сцене Зеленого театра. Обсуждают, говорят, это что-то из «Звездных войн», многим не нравится. Говорят, старая сцена была, может, и убогой, но родной. Ваша оценка, почему именно такой проект был реализован. Советовались ли вы с архитекторами, экспертами или дареному коню в зубы не смотрят?

Александр Братчиков: Не соглашусь с тем, что дареному коню в зубы не смотрят. То, что было раньше, было актуально, псковичи любили эту часть города.

Максим Костиков: Говорят, что старая сцена органично вписывалась в ландшафт.

Александр Братчиков: Но, опять же, это мнение. Этот козырек, похожий на клюв — творчество советского периода. Не могу сказать, что это был какой-то высокоархитектурный арт-объект. Это была сцена, которая постоянно проваливалась, и мы ежегодно меняли там полотно. Там люди проваливались. Объект был аварийный. Мы сделали временную сцену. Чтобы сделать постоянную, нужно пройти согласования. А эту сцену можно демонтировать и перенести в другое место. Она всегда будет востребована на городских уличных праздниках. Пока сцена будет стоять в Зеленом театре. Как только у нас появится возможность сделать полноценный театр, который был запроектирован в рамках реконструкции улицы Свердлова с Ботаническим садом, тогда мы сделаем то, что положено по проекту.

Звонок радиослушателя: Здравствуйте, меня зовут Денис. У меня вопрос по поводу сквера Энтузиастов. Не так давно там появилось освещение, за это большое спасибо, приятно там стало ходить. Вопрос, когда доделают работы до конца? Там странный ландшафт. Разрыты канавы, куски асфальта брошены...

Александр Братчиков: Спасибо за вопрос, Денис, вы абсолютно правы. В прошлом году по проекту «Комфортная городская среда» там сделали освещение. В этом году подготовлен конкурс на сумму более 30 млн рублей по этой же программе на завершение работ в сквере. Думаю, контракт будет заключен до 20 июня, а до 15 ноября сквер должен быть полностью завершен со всеми дорожками и малыми архитектурными формами в виде скамеек, а также запроектирована подсветка памятника пограничникам.

Максим Костиков: Еще один резонансный проект, который будет реализован в перспективе — это строительство в Пскове парка «Россия — моя история», которое патронирует владыка Тихон. Планируется разместить его на территории бывшего стадиона «Электрон». Много было споров по развитию этой зоны. Знаю, что проект на контроле у губернатора, а вы в большей степени как исполнитель выступаете. Но хочется услышать ваше мнение по поводу эффективности использования этой площадки. Поддерживаете ли вы эту идею?

Александр Братчиков: Это вообще сама по себе история очень хорошая. Объект покажет и историю, и Россию. Туда можно будет прийти и посмотреть, как страна развивалась, какие герои у нее были, что происходило в стране. То, что это будет в Пскове, очень здорово. Потому что раньше в городах с населением менее 500 тысяч человек подобные музеи вообще не размещались.

Что касается привязки парка к территории «Электрона», помимо музея там планируется сделать духовно-спортивно-исторический комплекс со стадионом, спортивной школой, большим образовательным и досуговым центром. И если там появится парк в том виде, как планируется, это позитивно отразится на жизни горожан. Жители будут очень довольны.

Максим Костиков: Возвращаясь к теме так называемых депутатских денег на дворовые проезды, это достаточно приличная сумма. Вы сказали, что почти все конкурсы разыграли, но нам поступают вопросы, почему тот или иной двор не попал в эту программу. Про Кресты пишут люди, почему там не делаются ремонты. Каким образом определяется, какие объекты будут отремонтированы, а какие нет?

Александр Братчиков: Это определяется по обращениям граждан.

Максим Костиков: Ага. То есть все в руках самих горожан. Уважаемые псковичи, если вы хотите, чтобы ваш двор был отремонтирован, начинайте гражданскую кампанию: обращайтесь к своему депутату, пишите ему письма счастья, и пребудет оно. Правильно я понимаю?

Александр Братчиков: Да. Тем более мы сейчас запускаем сервис, на который можно будет обращаться. Это будет как мобильное приложение. Ваши обращения будут контролироваться, будут установлены сроки исполнения. Можете сами наблюдать, как это будет работать.

Максим Костиков: Прекрасно. Обращайтесь, уважаемые радиослушатели. Городская администрация демонстрирует нам современные подходы к коммуникации. Дай бог, чтоб это привело к более справедливой системе оценки работы органов власти.

Звонок радиослушателя: Здравствуйте. А у меня вот какой вопрос. Прекрасно ремонтируют у нас улицы, Юбилейную вот сделали. Но вы посмотрите, какой по ней идет поток грузовиков. И мы к осени получим опять разбитую улицу, если не запретим движение грузовиков.

Максим Костиков: Да, а Северного обхода пока нет.

Александр Братчиков: Да, дублера нет, чтоб снизить поток по Юбилейной. Хотя я прекрасно понимаю, что так не должно быть. Поток не должен идти фактически по одной из центральных улиц города.

Максим Костиков: Администрация города в течение года несколько раз столкнулась с жесткими оценками со стороны УФАС. Одна из история связана с приобретением мебели в ДМШ №1. Много по этому поводу было публикаций в прессе, но история не отшумела до конца. В чем проблема? Почему так произошло и как вы вообще оцениваете ситуацию? Есть ли в ней криминал или все в рамках закона, как и должно было быть?

Александр Братчиков: Все конкурсные процедуры были проведены в рамках закона. Ваш вопрос, как я понимаю, в стульях?

Максим Костиков: Ну да, я не конкретизировал, но всем понятно, про что идет речь.

Александр Братчиков: Опять же, это открытый конкурс, любой производитель стульев мог в нем поучаствовать. Были прописаны определенные технические параметры, которые нужно было соблюдать при поставке мебели, только желающих поставлять стулья за 114 тысяч в школу почему-то было немного. Нарушений там выявлено не было. Если бы они были, то УФАС или прокуратура отменили бы результаты конкурса. Этого до сих пор не сделано. А то, что кто-то говорит, что будут возбуждены уголовные дела, это их право, они могут проверять, и ничего предосудительного в этом нет. Если вина будет доказана, виновный должен понести наказание.

Неделю назад я выезжал в музыкальную школу и, честно, остался доволен увиденным. Понятно, что они что-то не доделают до конца мая по фасадам, потому что там все равно будут работать археологи. Они должны будут выполнить свою работу. Но внутренние работы практически завершены. И я разговаривал с директором школы. Количество желающих учиться в обновленной музыкальной школе уже выросло в два раза. Всех приглашаю на открытие.

Максим Костиков: Там, говорят, все симпатично выглядит.

Александр Братчиков: Да. Там безумно красиво: шикарные двери, шикарный лепнина, шикарный дубовый паркет, шикарное оборудование. И денег ни копейки из городского и областного бюджета не потрачено. Все это деньги из резервного фонда правительства. Нам предоставили порядка 145 миллионов, и все это пойдет на наших детей. А если были нарушены конкурсные процедуры, в этом разберутся правоохранительные органы, и виновные будут наказаны.

Максим Костиков: Александр Николаевич, есть еще одно дело, связанное с антимонопольщиками. Псковское УФАС признало незаконными требования к участникам аукциона, объявленного спортивной школой «Стрела», на поставку искусственного поля и оборудования для стадиона «Локомотив». Достаточно часто городские власти оказываются под прицелом УФАС. Это такая к вам «любовь» этого ведомства? В чем проблема?

Александр Братчиков: У каждого своя работа, у каждого свои палочки и звезды. Если они не будут ловить, прекращать и оспаривать, то ни палочек, ни звездочек дополнительных им не увидеть.

Максим Костиков: А как вы сами оцениваете ситуацию?

Александр Братчиков: Безусловно, нарушения бывают, и зачастую ФАС права, но и мы тоже можем доказать, что мы правы. Поэтому это текущая работа. Что касается стадиона «Локомотив», все претензии сняты, правда, процедура затянулась на месяц. И 3-4 июня будет подведение итогов, и мы получим подрядчика, который сделает нам шикарный газон. И у нас будет два стадиона, два новых футбольных поля с покрытием уровня премиум-класса, и я очень доволен, что наши дети смогут заниматься на таких шикарных полях.

Максим Костиков: Александр Николаевич, у меня еще масса вопросов, но наш эфир подходит к концу. Надеюсь, вы к нам еще раз придете в ближайшее время, и мы вас порасспрашиваем обо всем, что не успели. А под конец у меня вопрос, связанный с региональной политикой. У нас все-таки политическая программа. Ваш бывший коллега, экс-глава Пскова Иван Цецерский на прошлой неделе сидел в этой студии напротив меня, и я спросил у него: «Иван Николаевич, если будут прямые выборы мэра, пойдете?», и он, не задумываясь, ответил мне «да». Задам этот же вопрос вам, но добавлю — с благословения губернатора. Пойдете?

Александр Братчиков: Ну вопрос очень непростой. И, опять же, нельзя делить шкуру неубитого медведя. Вот когда будут определены прямые выборы единого руководителя, высшего должностного лица - неважно мэра или главы города, тогда и будем как-то этот вопрос обсуждать и принимать решение.

Максим Костиков: Спасибо. Это был Александр Братчиков, программа «Дом Советов». Мы рады слышать вас в нашем эфире.

Александр Братчиков: Спасибо.