Общество

Сергей Миронов: Новые правила охоты создают угрозу и людям, и животным

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Сергей Миронов обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой дать поручение о проверке целесообразности изменений Правил охоты, проект которых вызвал большой общественный резонанс.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата, федеральный портал проектов нормативных правовых актов опубликовал в конце апреля проект приказа министерства природных ресурсов и экологии «Об утверждении Правил охоты». По мнению руководителя фракции «Справедливая Россия», новая версия правил в случае ее утверждения фактически легализует наиболее опасные и жестокие методы охоты, исключает эффективную борьбу с браконьерством и угрожает сохранению биологического разнообразия.

«В частности, предлагаемые изменения предусматривают исключение полного запрета на применение любых самоловов в целях добычи пернатой дичи при осуществлении любительской и спортивной охоты, что в целом ряде стран признается жестоким методом охоты. Кроме того, разрешается нахождение на механических транспортных средствах и воздушных судах с готовым к стрельбе охотничьим оружием, что лишает возможности привлечь к ответственности браконьера. Исключается запрет на весеннюю охоту на гусей на реках, озёрах и водохранилищах, являющихся ключевыми местами остановки гусей на пролете. Это приведет к резкому усилению фактора беспокойства для гнездящихся на этих территориях птиц, а также к сокращению их популяций, в том числе, относящихся к видам, занесённым в Красную книгу», – говорится в письме, подписанном Сергеем Мироновым.

Отмечается также, что снятие запрета на использование вблизи жилья пневматического оружия угрожает не только животным, но и людям.

Принятие Правил доходы в такой редакции, подчеркивает Сергей Миронов в обращении к главе государства, противоречит как национальной политике, так и мировой тенденции по сохранению биоразнообразия и защите животных от жестокого обращения и вызывает серьезную обеспокоенность общественности и зоозащитного сообщества.

Позицию руководителя фракции «Справедливая Россия» поддержали активисты зоозащиты из разных регионов страны - от Санкт-Петербурга до Бурятии, с которыми Сергей Миронов провел видеоконференцию о законодательных проблемах защиты животных от жестокого обращения.