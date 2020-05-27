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Общество

В Псковской области рассматриваются варианты альтернативного детского отдыха онлайн

28.05.2020 14:28|ПсковКомментариев: 0

Очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав прошло в администрации Псковской области. Один из вопросов повестки касался организации детского отдыха, оздоровления, а также трудоустройства несовершеннолетних в летний оздоровительный период этого года.

Ожидается, что за летний период 2020 года будет организован отдых более 13 тыс детей, в первую очередь, ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, инвалидов, а также детей медиков. К открытию готовятся порядка 150 детских лагерей, сообщила директор регионального Центра детского отдыха и оздоровления Татьяна Богданова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области. 

В настоящее время на объектах оздоровления идет подготовка в соответствии с требованиями и предписаниями Роспотребнадзора. Закупается новое оборудование и средства для обработки помещений, проводятся работы по оборудованию или замене систем пожаротушения, видеонаблюдения и сигнализации, заключаются договора на перевозку детей, питание и предоставление им страховки на время пребывания в лагере.

По словам председателя областного комитета по образованию Александра Седунова, в ближайшее время в регион поступят обновленные рекомендации Роспотребнадзора относительно организации оздоровительной кампании. Он подчеркнул, что точные сроки будут определены региональным оперативным штабом и доведены до муниципалитетов. Председатель профильного комитета также добавил, что в настоящее время рассматриваются варианты альтернативного детского и подросткового отдыха в режиме онлайн. Например, Центр дополнительного образования IT-Куб уже подготовил программу «Лето в кубе».

В рамках государственной программы Псковской области «Содействие занятости населения» в этом году планируется трудоустроить около 2,3 тыс подростков, рассказал председатель регионального Комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржаников. На эти цели выделено более 7,3 млн рублей, из них большая часть - средства областного бюджета. Не менее 1,1 тыс ребят планируется обеспечить работой в летний период.

Обсуждая тему детской преступности в регионе, начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области Ирина Зорина отметила, что по итогам 4 месяцев текущего года ее уровень снизился на 36%.

Во время заседания члены комиссии также проанализировали мероприятия, способствующие снижению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. На профилактику асоциального поведения направлено активное включение детей в спортивную и творческую деятельность, вовлечение в волонтерскую работу и отряды трудовой направленности.

Теги: #отдых #лето #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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