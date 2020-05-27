Общество

Свыше 39 тысяч тонн ржи успешно прошли фитоконтроль в Псковской области с начала года

С начала 2020 года управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении карантинного фитосанитарного контроля в железнодорожном пункте пропуска «Себеж» и на складе временного хранения ООО «БалтияПлюс», расположенном в Пыталовском районе Псковской области, проконтролировано 39,8 тысяч тонн продовольственной ржи.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении, подкарантинная продукция, ввезенная на территорию Российской Федерации из стран Прибалтики – Латвии и Литвы, следовала в Москву, Псков, Липецк и Воронежскую область.

Вся продукция растительного происхождения успешно прошла карантинный фитосанитарный контроль, в результате которого нарушения не выявлены.