Общество

Михаил Ведерников подверг критике темпы реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография»

По реализации большинства нацпроектов псковский регион добился положительной динамики. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 28 мая, на совещании по вопросам реализации нацпроектов.

По его словам, начиная с 25 мая, показатели по ряду нацпроектов перешагнули 70%.

«Отдельно отмечу комитет по культуре, он вышел на плановый показатель в 95%», - заметил губернатор и добавил, что руководство комитета прислушалось к замечаниям и провело значительную работу над ошибками.

В то же время Михаил Ведерников заявил, что два нацпроекта серьезно снижают общую статистику - «Здравоохранение» и «Демография».