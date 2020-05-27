Общество

Названы нацпроекты с высокими темпами реализации в Псковской области

В Псковской области три нацпроекта демонстрируют высокие результаты реализации. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 28 мая, на совещании по вопросам реализации нацпроектов в регионе.

Это нацпроекты «Жилье и городская среда» - 87%, «Безопасные и качественные автодороги» - 86% и «Экология» - 78%. По словам главы региона, нацпроект БКАД реализуется достаточно хорошими темпами, работа выстроена эффективно.

По мнению Михаила Ведерникова, такого результата удалось достичь благодаря тому, что подготовка была начата еще в прошлом году. «На сегодняшний день по ряду объектов работы идут с опережением графика», - заявил губернатор, комментируя работы в рамках нацпроекта БКАД.

Он добавил, что на сэкономленные средства можно будет провести больше работ, чем запланировано.

В рамках нацпроекта «Экология» была использована новая методика, образовалась экономия средств, которая позволила приобрести автовышку для сбора семян.

«Результаты хорошие, нужно не снижать планку и готовиться к тому, что в июле качественный показатель исполнения нацпроектов будет определяться не контрактацией, а кассовым исполнением», - заявил Михаил Ведерников.