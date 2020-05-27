Общество

Тенденция значительного роста безработных зафиксирована в Псковской области

Тенденция значительного роста безработных зафиксирована в Псковской области. Если на начало 2020 года в регионе было зарегистрировано 2060 безработных, то на 25 мая в статусе безработных официально находятся уже 6652 человека. Об этом сегодня, 28 мая, на пресс-брифинге ПЛН рассказал председатель комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржаников.



«В соответствии с новыми правилами пособие по безработице получают более 5700 человек. Остальные заявки еще в обработке. Среднемесячный прирост безработных в прошлом году составлял 700-800 человек в месяц, а в апреле эта цифра составила более 3500 человек, как и в мае», - рассказал Сергей Аржаников.



Он также отметил, что средний размер пособия в регионе в январе составлял 8200 рублей, а на 25 мая - 10700 рублей.