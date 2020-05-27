Общество

Сергей Аржаников: Около 50% обратившихся в службу занятости работали неофициально

Нельзя четко отследить тенденцию связанную с массовыми увольнениями и сокращениями. Среди людей, которые обратились в службу занятости за последние три месяца, почти 50% людей это люди, которые не имели работодателя или работали неофициально. Об этом сегодня, 28 мая, на пресс-брифинге ПЛН рассказал председатель комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржаников.

«Мы еще ожидаем рост безработицы, но такой волны, как в мае и апреле уже не будет. Снятие ограничительных мер позволяют начинать работать организациям», - рассказал Сергей Аржаников.

С января текущего года 1620 человек было уволено из бюджетных организаций, при этом, в службу занятости обратились только 1200 человек.

«Если брать по количеству уволенных, то особенно пострадала торговля. Сюда входит много оквэдов - это и розничная торговля, и оптовая. На 1 марта у нас было зарегистрировано 382 человека, на сегодня уже 1042 безработных, количество увеличилось в три раза», - рассказал Сергей Аржаников.