Общество

Всего на тысячу сократилось количество открытых вакансий в Псковской области за три месяца

Всего на тысячу сократилось количество открытых вакансий в Псковской области за период ограничительных мер по борьбе с коронавирусом. Об этом сегодня, 28 мая, на пресс-брифинге ПЛН рассказал председатель комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржаников.

«Вакансии в Псковской области есть, но, получается так, что они у работодателя, которому сейчас нельзя работать из-за ограничительных мер» - рассказал Сергей Аржаников.

Он рассказал, что на начало года в Псковской области уровень безработицы был 0,7, а сегодня он составил 1,2. Мы на втором месте по СЗФО после Санкт-Петербурга, у всех остальных регионов безработица выше. Сергей Аржаников заявил, что такое же количество безработных было в области 10 лет назад.

Председатель комитета по труду и занятости Псковской области высказал обеспокоенность за судьбу выпускников. «У нас есть опасения, что для выпускников будет проблемой найти работу из-за ограничений по взаимодействию. Нужно понимать, что и многие работодатели находятся в ситуации ожидания. И это понято, ведь, если некуда девать продукцию, что ему, на склад работать?», - заключил спикер.