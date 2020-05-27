Общество

В Псковской области в 819 организациях введен режим неполной занятости

В Псковской области в 819 организациях введен режим неполной занятости или удаленной работы, всего в этих организациях работает 16 тысяч человек, 12800 из которых пострадали в результате пандемии коронавируса. Об этом сегодня, 28 мая, на пресс-брифинге ПЛН рассказал председатель комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржаников.

«Некоторые работодатели вынуждали сотрудников написать заявление на отпуск, хотя по законодательству они могут вводить режимы неполной занятости. Однако, сигналов, что это носило массовый характер - нет», - рассказал Сергей Аржаников.

Председатель областного комитета по труду и занятости заявил, что ситуацию на рынке труда нельзя назвать нормальной, но нельзя назвать и критической. Он призвал псковичей пользоваться услугами портала «Работа в России», где можно не выходя из дома встать на биржу труда ил пройти собеседование с работодателем.

«Многие жалуются, что до биржи труда не дозвониться, на Псков приходится треть безработных, звонят очень много людей. Поэтому у меня просьба ко всем людям, если у вас есть возможность - лучше обращаться по электронной почте», - заключил Сергей Аржаников.