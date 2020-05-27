Общество

Коронавирус обнаружен у работницы гдовского детского сада

Дежурные группы, работавшие в гдовском детском саду №4, закрыты до конца недели. Как сообщается в сообществе «Граждане Гдовского края», у одной из работниц садика подтвержден коронавирус.

Со среды в детском саду начались дезинфекционные мероприятия, контактировавшие с больной переведены на режим изоляции. Работа дежурных групп будет восстановлена в начале следующей недели на базе детского сада №4 или №1.

Как сообщается в группе, заболевшая ранее обращалась в районную больницу с жалобами на простуду, но не была изолирована.