Общество

Александр Братчиков передал медицинские маски для псковских росгвардейцев

Первый заместитель секретаря регионального отделения партии, глава администрации Пскова Александр Братчиков передал партию медицинских масок начальнику управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Псковской области полковнику полиции Игорю Иванову. Две тысячи масок от регионального отделения «Единой России» предназначены для псковских росгвардейцев, несущих службу в условиях пандемии коронавируса, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

«Сотрудники Росгвардии выполняют важную задачу по охране общественного порядка и обеспечению безопасности псковичей. Они работают в очень непростой обстановке, в условиях пандемии коронавирусной инфекции, с риском для здоровья, поэтому нуждаются в средствах индивидуальной защиты», - отметил Братчиков.

За два прошедших месяца члены партии «Единая Россия» передали в учреждения региона более 300 тысяч масок. Сто тысяч направил в регион для врачей сенатор от Псковской области, секретарь генсовета партии Андрей Турчак, еще 200 тысяч приобрели за счёт партийцев регионального отделения. Маски были переданы сотрудникам полиции, медицинских учреждений области, домов престарелых, раздавались гражданам на улицах населённых пунктов.